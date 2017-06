GLOW, la nuova serie tv sul Wrestling con Kate Nash

Kate Nash ha messo da parte lo studio per il set della nuova serie tv GLOW, disponibile su Netflix dal 23 giugno

La cantautrice inglese Kate Nash, dopo il suo album di debutto nel 2007, ha perso man mano visibilità nell’ambiente musicale, per via del suo genere di pop poco convenzionale. La giovane artista, però, ha deciso di rimettersi in carreggiata e a far crescere il suo nome come attrice, nella serie tv targata Netflix che parla di Wrestling al femminile: GLOW.

Non è la prima esperienza sul set per Kate Nash

La giovane Kate Nash ha già partecipato, come attrice, ad altri film e serie tv, ma sempre per ruoli secondari e poco importanti. La possiamo ricordare, infatti, nelle commedie inglesi “Powder Room” del 2013 e in “Syrup” e nella puntata pilota della serie “The Devil You Know”. Questa volta però, la sua partecipazione alla serie GLOW, le permette di cimentarsi in un’interpretazione importante.

GLOW: di cosa parla la serie tv?

GLOW segue la storia di un gruppo di donne che si ritrovano a fare le wresteler, ambientata negli anni ’80, ed è sostanzialmente un’esplosione di Girl Power nella Los Angeles di quel tempo. Il ruolo di Kate Nash nella serie, è quello di Rhonda ‘Britannica’ Richardson, che insieme ad altre donne, si presenta ad un’audizione al buio organizzata da un regista di b-movie. Tutte hanno voglia di mettersi alla prova, e soprattutto di ricevere un’opportunità.

Il punto di forza di GLOW, sta proprio nel modo di raccontare la figura femminile che, sebbene ambientato negli anni ’80, risulta essere un tema ancora molto attuale.



GLOW, disponibile sulla piattaforma Netflix dal 23 giugno 2017 in tutti i Paesi che godono del servizio, è una serie tv che racconta la solidarietà tra le donne, la voglia di lottare, di non mollare alla prima difficoltà, e che nasconde sotto uno strato più superficiale, una vera e propria critica alla società.