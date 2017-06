Han Solo: la Lucasfilm insoddisfatta della performance di Alden Ehrenreich

Ancora problemi sul set del film spin-off di Star Wars: i produttori della Lucasfilm sarebbero insoddisfatti dell’interpretazione dell’attore protagonista Alden Ehrenreich

Dopo il cambio di regia, avvenuto dopo che Phil Lord e Chris Miller si erano rititati dal progetto per divergenza di vedute, ora altri problemi si affacciano all’orizzonte. Secondo le ultime indiscrezioni, il lavoro dell’attore Alden Ehrenreich, che interpreta il protagonista Han Solo, non soddisfa.

Dopo l’arrivo alla regia di Ron Howard, ora si passa all’assunzione di un coach per l’attore protagonista.

Il film su Han Solo e l’ennesima difficoltà

Un’indiscrezione che non fa presagire nulla di buono per il film spin-off della saga di Star Wars dedicata ad uno dei personaggi più amati, Han Solo. Pare che i produttori della Lucasfilm non sono pienamente convinti dell’interpretazione data al personaggio dall’attore Alden Ehrenreich. Per sopperire a questo problema, è stato assunto un coach. Com’è riportato sull’Hollywood Reporter, non è né insolito né strano assumere un coach per un attore; la cosa strana è che sia stato assunto dopo così tanto tempo da inizio delle riprese. Cosa sarà successo? Ha a che vedere con l’arrivo di Ron Howard sul set? Non si sa molto altro riguardo alla questione, ma da fonti vicine alla produzione si sa che il materiale già girato fino a questo momento è comunque molto buono.

Le dichiarazioni di Kathleen Kennedy dopo l’arivo di Ron Howard



Queste le parole della produttrice Kathleen Kennedy al cambio di regia che ha visto Ron Howard sostituire Phil Lord e Chris Miller:

“Alla Lucasfilm riteniamo che il più alto obiettivo di ogni film è quello portare avanti lo spirito della saga che George Lucas ha iniziato quarant’anni fa. Con questa idea, siamo entusiasti di annunciare che Ron Howard entrerà a dirigere il film, ancora senza titolo, su Han Solo. Abbiamo uno straordinario script, un incredibile cast, un ottima squadra e l’impegno assoluto di fare un grande film. Le riprese riprenderanno il 10 luglio”

Sembrerebbe tutto ancora sotto controllo, dunque, ma non possiamo escludere nuovi problemi. Intanto ricordiamo che il film su Han Solo dovrebbe arrivare nelle sale nel maggio 2018.