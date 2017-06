“The Foreigner” con Jackie Chan: Trailer del film

Jackie Chan torna al cinema con un film in cui sfoggia ancora tutta le sua abilità. Una storia di azione e di vendetta in cui Jackie veste i panni di un padre accecato dalla rabbia

Una storia ad impatto assicurato quella di “The Foreigner”, la storia di un padre che perde sua figlia in un tragico attentato e che decide di farsi giustizia da solo, cosa che gli riesce molto bene. Il film fa parte di un filone di pellicole d’azione che vedono come protagonisti personaggi inizialmente calmi, uomini di mezza età, che però tirano fuori tutta la loro rabbia e le più ardue tecniche di combattimento per portare a termine la propria vendetta.

La trama di “The Foreigner”

Un uomo (Jackie Chan) gestisce un tranquillo ristorante cinese a Londra, quando, in un attentato dell’IRA, viene uccisa sua figlia. L’uomo cerca il conforto e la dovuta giustizia dalle autorità, ma non la ottiene. Decide per questo motivo di fare da solo. Avendo avuto in passato un posto nelle forze speciali del Paese, l’uomo rispolvera le sue abilità fisiche e organizzative, decidendo di far leva su di un influente uomo politico che ha contatti con l’IRA e potrebbe quindi conoscere i nomi degli attentatori.

Qui sotto il trailer del film.

Un adattamento dal libro di Stephen Leather

La storia raccontata in “The Foreigner” è un adattamento cinematografico del romanzo “The Chinaman” dello scrittore inglese Stephen Leather, pubblicato nel 1992. Ad occuparsi della sceneggiatura è stato David Marconi, già autore di film come “Die Hard-Vivere o Morire” e “Nemico Pubblico”. La regia invece è affidata a Martin Campbell, già direttore di film come “La maschera di Zorro” e “Casino Royale”.

“The Foreigner” quando sarà nelle sale?

L’uscita del film con Jackie Chan è prevista in Cina per la fine di settembre 2017. Per quanto riguarda invece la distribuzione negli Stati Uniti e in Francia, l’uscita nelle sale è prevista per la metà del mese di ottobre. Per l’Italia non c’è ancora una data ufficiale, ma siamo sicuri che presto ne avrà una.