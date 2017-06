Ecco 10 piatti provenienti dal Perù da provare assolutamente

10 piatti peruviani da mangiare e cucinare almeno una volta.

I piatti del Perù contribuiscono alla cucina variegata del Sudamerica, che è fra le più ricche del mondo. Costituito dalle imponenti montagne delle Ande e da una lunga riviera costiera, è famosa soprattutto per la ceviche e i piatti a base di carne e patate.

Noi vi elenchiamo 10 piatti per cui il Perù è famoso:

1. Pollo in salsa

Aji de gallina: un piatto a base di pollo con salsa di aji amarillo e riso

Stiamo parlando dell’aji de gallina, uno dei piatti più amati dai peruviani. È una via di mezzo tra il pollo con la salsa e un brodo di pollo. Il piatto è costituito da pollo tagliato a pezzi, ricoperto da una salsa dolce e piccante con il peperoncino aji amarillo. Il pollo viene accompagnato con del riso bianco, uova sode e qualche volta delle olive nere.

2. I peperoncini sono un must della cucina peruviana

Il rocoto, un tipico peperoncino peruviano

L’aji amarillo è praticamente l’anima della cucina peruviana. È di colore giallo e offre un certo livello di piccantezza, diventando l’ingrediente fondamentale per molti piatti peruviani.

Oltre all’aji amarillo, c’è anche il rocoto, di colore rosso e decisamente più piccante e ricco di sapore. Un po’ più difficile da reperire rispetto all’aji amarillo, ma se si cerca bene, magari nei minimarket sudamericani, sicuramente lo troverete.

3. Nessuna parte della mucca viene sprecata, pure il cuore

Street food peruviano a base di cuore di mucca

Uno dei piatti degli street food più diffuso è il cuore del bovino, cotto allo spiedo o grigliato. Nessuno conosce l’origine di questo piatto, ma molti pensano che siano stati i conquistadores spagnoli, i quali lasciavano i cuori dei bovini agli schiavi.

4. Pollo arrosto peruviano

Pollo arrosto con salse peruviane

Questo piatto è molto mangiato in Perù e all’estero, grazie alle tecniche di preparazione del pollo. E i peruviani si dividono in due scuole di pensiero: alcuni dicono che sia meglio marinare il pollo nella salsa di soia con peperoncino, cumino e aglio. Altri che il segreto sta nella salsa cremosa e piccante dal colore verde servita con il pollo.

5. Chifa: l’incontro di due culture

Chifa: un piatto tipico peruviano con influenze cinesi

Gli immigrati cinesi che si spostarono dall’Oriente fino in Perù alla fine del 19° secolo, avevano portato con sè molte loro tradizioni culinarie. Con le loro tecniche e gli ingredienti del territorio peruviano, è nata la Chifa, termine usato per indicare l’unione di due cucine culturalmente diverse. I piatti più amati sono il lomo salado (manzo saltato in padella con verdure e patatine fritte) e la chaufa (riso saltato in padella).

6. Peperoncini ripieni

Un piatto di rocoto ripieni

I peperoncini ripieni vengono fatti con il rocoto, uno dei peperoncini più piccanti del Perù. Infatti il rocoto è circa 10 volte più piccante del jalapeño. Il livello di piccantezza deriva dalla cottura lenta a fuoco basso. Per preparare i peperoncini ripieni di solito si usano la carne di manzo macinata, uova e uno strato di formaggio che si fonde splendidamente con il rocoto.

7. Pisco Sour

Il cocktail nazionale del Perù: il Pisco Sour

È un cocktail preparato con il pisco (un’acquavite sudamericana), il bianco d’uovo, limone e zucchero. Inoltre il Pisco Sour è la bevanda nazionale del Perù, bevuta soprattutto durante una festa nazionale il primo Sabato di Febbraio.

8. Papas a la huancaìna

Papas a la huancaìna, piatto peruviano a base di patate bollite con salsa piccante

Il Perù è la madrepatria delle patate. Infatti ne produce circa 3800 tipi, con la conseguenza di avere tantissimi piatti a base di patate. Un piatto particolare e famoso è la papas a la huancaìna. Viene preparato facendo bollire le patate, servite poi con la salsa piccante di aji amarillo. Spesso viene accompagnato da uova sode sopra un letto di foglie di lattuga.

9. Il Ceviche (da mangiare)

Il Ceviche, un piatto fresco originario del Perù

Almeno una volta avrete sentito nominare questo piatto, senza dover essere esperti di cucina peruviana. Il ceviche è un piatto a base di pesce fresco, marinato nel succo di agrumi e servito con patate dolci, mais e spesso con cipolla cruda.

Si dice che i peruviani mangino il ceviche solo a pranzo, perchè il pesce non viene più considerato fresco una volta giunti alla sera.

10. Il Ceviche (da bere)

La marinatura del ceviche diventa una bevanda rinfrescante

Come per la carne di manzo, anche per il ceviche non si butta via niente. Infatti il succo, usato per marinare il pesce, viene bevuto come se fosse una bevanda fresca. Questo perchè gli ingredienti usati per la marinatura, ovvero agrumi, aglio, peperoncino e coriandolo, dicono siano una cura perfetta per chi ha alzato il gomito la sera prima o, addirittura avere effetti afrodisiaci.

Che voi ci crediate o no, il ceviche da bere è molto gustoso e sicuramente pieno di vitamina C.