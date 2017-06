Robert Downey Jr: troppo basso per “Thelma e Louise”

Robert Downey Jr. avrebbe dovuto interpretare il ruolo di J.D. nel film “Thelma e Louise”, ma fu giudicato troppo basso per Geena Davis. Al suo posto fu preso un giovane Brad Pitt

Questa curiosa scoperta è stata svelata nel libro “Off the Cliff: How the Making of Thelma and Louise Drove Hollywood to the Edge”. Nel libro, che racconta tutto quello che riguarda la produzione del film cult del 1991 “Thelma e Louise” di Ridley Scott, si racconta anche dei casting fatti con attori che all’epoca erano ancora all’inizio delle loro carriere. Tra i vari nom i spuntano quelli di George Clooney, Mark Ruffalo, Dylan McDermott, James LeGros e Dermot Mulroney. L’aneddoto più particolare riguarda però Robert Downey Jr.

I casting per il film “Thelma e Louise”

All’epoca dei casting per il film “Thelma e Louise” il ruolo di J.D. fu proposto inizialmente all’attore William Baldwin, che però risultò essere occupato sul set del film “Fuoco Assassino” di Ron Howard. Come seconda scelta fu fatto il nome di Grant Show, ma anche lui era occupato con una miniserie che gli impedì di rendersi disponibile per “Thelma e Louise”. A questo punto i produttori decisero di rivolgersi ad un’agenzia che sin da subito fece una proposta molto allettante: l’attore Robert Downey Jr. si rendeva disponibile per il ruolo a qualsiasi prezzo proposto.

Robert Downey Jr nel ruolo di J.D.: perché no?

Ecco quanto riportato dal libro “Off the Cliff: How the Making of Thelma and Louise Drove Hollywood to the Edge”:

I responsabili del casting chiesero l’aiuto delle agenzie e ricevettero una risposta intrigante. Lou ha chiamato un giorno nell’ufficio dicendo: ‘Hey Ira, CAA dice che Robert Downey Jr. accetterà la parte per qualsiasi cifra abbiamo a dispozione nel budget’. Downey all’epoca aveva venticinque anni ed era già una star, ma Ira aveva i suoi dubbi: ‘Non è troppo basso? Accanto a Geena?

Robert Downey Jr, in pratica, fu scartato per la sua altezza. Ridley Scott, regista di “Thelma e Louise” ritenne che accanto alle due attrici protagoniste, l’attore sarebbe stato troppo basso. Si riprese dunque a cercare il candidato adatto, fino a giungere alla scelta di Brad Pitt.

La scelta finale non dispiace a nessuno di noi, ma immaginare Robert Downey Jr nel ruolo di J.D. di certo incuriosisce. Il destino, però, ha fatto il suo corso…