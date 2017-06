Shakira a Milano il 3 dicembre 2017: come ottenere i biglietti del concerto

Shakira ha annunciato il tour mondiale di “El Dorado” e c’è anche una tappa italiana

Ottimo gente! Questa è la prova che esiste qualcuno lassù. Se tu non vai da Shakira, è lei che viene da te… almeno da me, visto che vivo a Milano.

Ebbene, si, sei anni dopo la conclusione del suo ultimo tour, il “The Sun Comes Out World Tour” nel 2011, la stella colombiana sta finalmente tornando nelle città di tutto il mondo con la sua musica. Ha annunciato oggi il tour mondiale per “El Dorado“, il suo nuovo album. Il tour comincerà a Colonia, in Germania, l’8 novembre di quest’anno. Ma la tappa che tutti stavano aspettando è quella del 3 dicembre 2017, dove Shaki canterà al Mediolanum Forum di Assago, in una location gremita di gente.

Shakira canterà in 15 spettacoli in Europa e 18 in Nord America. Troppi concerti? Beh, uno in Italia c’è, quindi Shakira ha voluto accontentare tutti, e non è finita qui. Probabilmente si esibirà in tante altre località del Sud America. In questa lista non compaiono città Sudamericane ma sono sicuro che ci saranno molte nuove tappe in programma.

Come ottenere i biglietti per il concerto del 3 dicembre 2017 a Milano

I biglietti in vendita dalle 10:00 del 30 giugno su Live Nation.

Il mio consiglio è quello di presidiare il sito e cliccare all’impazzata sino a quando l’acquisto non sarà effettivamente completato. I precedenti con altri artisti top come Ed Sheeran non sono rassicuranti, quindi meglio loggarsi sul sito con 10 minuti d’anticipo e tentare l’acquisto. Viber, sussidiaria di Rakuten, avrà una prevendita dedicata di 24 ore, a partire dalle 10:00 di mercoledì 28 giugno. Questa potrebbe essere un’occasione per ottenere i biglietti di Shakira in anticipo.

Le parole di Shakira per i fan

“Voglio ringraziare i miei fan di tutto il mondo, non vedo l’ora di salire di nuovo sul palco per cantare insieme a tutti voi le vostre e le mie canzoni preferite. Sarà fantastico! Il percorso per El Dorado inizia ora!” ha detto Shakira.

Possibile scaletta di Milano?

L’album El Dorado, già 5 volte platino, include le hit “La Bicicleta,” “Chantaje,” “Me Enamoré,” e “Déjà vu”; al momento occupa la prima posizione nella classifica Billboard’s Top Latin Albums, diventando quindi il sesto album di Shakira al numero 1 in questa classifica.

Oltre a queste canzoni probabilmente sentiremo qualche altre brano del disco e qualche pezzo storico, che Shakira solitamente esegue nelle sue tappe.

Qui sotto le tappe dell’Eldorado World Tour con la data di Milano del 3 dicembre 2017

08 Nov-17 Cologne, Germany Lanxess Arena

10 Nov-17 Paris, France AccorHotels Arena

11-Nov-17 Luxembourg, Luxembourg Rockhal

12 Nov-17 Antwerp, Belgium Sportpaleis

14-Nov-17 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

16 Nov-17 Montpellier, France Park & Suites Arena

17 Nov-17 Bilbao, Spain BEC

19 Nov-17 Madrid, Spain Wizink Center

22 Nov-17 Lisbon, Portugal MEO Arena

23 Nov-17 La Coruña, Spain Coliseum

25 Nov-17 Barcelona, Spain Palau San Jordi

28-Nov-17 Lyon, France Halle Tony Garnier

30 Nov-17 Munich, Germany Olympia

03 Dic-17 Milano, Italy Medionlanum Forum

04 Dic-17 Zurich, Switzerland Hallenstadion

09-Gen-18 Orlando, FL Amway Center

11-Gen-18 Sunrise, FL BB & T

12-Gen-18 Miami, FL American Airlines Arena

16-Gen-18 Washington, DC Verizon Center

17-Gen-18 New York, NY MSG

19-Gen-18 Montreal, Canada Bell Center

20-Gen-18 Toronto, Canada Air Canada Center

22-Gen-18 Detroit, MI Little Ceasars

23-Gen-18 Chicago, IL United Center

26-Gen-18 Houston, TX Toyota Center

28-Gen-18 Dallas, TX American Airlines Center

29-Gen-18 San Antonio, TX AT & T Center

01-Feb-18 Los Angeles, CA The Forum

03-Feb-18 Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena

06-Feb-18 Anaheim, CA Honda Center

07-Feb-18 San Jose, CA SAP Center

09-Feb-18 San Diego, CA Valley View Casino Center

10-Feb-18 Las Vegas, NV MGM Grand