10 location di Game of Thrones in Irlanda del Nord

Aspettando Game of Thrones, ecco un elenco delle 10 location dell’Irlanda del Nord che sono state usate per girare scene della serie tv

La spettacolarità di molte scene di Game of Thrones non è certo un mistero. Non tutti sanno che, però, gran parte delle location della serie tv si trovano in Irlanda del Nord. Per un vero e proprio tuffo nel mondo di Game of Thrones, ecco 10 mete da visitare per poter rivivere le emozioni della serie tv.

1- La foresta di Tollymore

La Foresta di Tollymore è stato il primo parco forestale d’Irlanda, nel 1955. La foresta copre un’area di 1600 ettari, e vi si trovano al suo interno numerosi sentieri, così come il fiume Shimma. Nella serie tv di Game of Thrones, la foresta di Tollymore appare nella prima stagione, quando Ned Stark è in giro, con il suo seguito, nei dintorni di Grande Inverno e trova i cuccioli di meta-lupo da portare ai propri figli.

2- Il porto di Ballintoy – Contea Antrim

Ballintoy è un piccolo porto di pesca situato vicino ad un villaggio di pescatori. La ripida scogliera scende al mare tramite un piccolo sentiero ripido lungo la collina di Knocksaughey. Questo posto appare nella seconda stagione di Game of Thrones, quando Theon Greyjoytorna nella sua terra natia.



3- Portstewart Strand – Contea Londonderry



La spiaggia di Portstewart, nella contea Londonderry, è una delle spiagge più belle di tutta l’Irlanda del Nord. Una lunga spiaggia sabbiosa che si estende lungo la costa settentrionale. La spiaggia offre viste sul promontorio di Inishowen e sul tempio di Mussenden, in cima alle scogliere.

Nella serie tv di Game of Thrones, la spiaggia viene usata come location di Dorne e la si vede nella stagione 5, quando Jaime Lannister viene incaricato dalla sorella Cersei di riportare sua figlia Myrcella ad Approdo del Re.



4- Binevenagh Mountains – Contea di Londonderry

L’altopiano montuoso di Binevenagh e le ripide scogliere si estendono per oltre sei miglia attraverso la penisola di Magilligan, dominando lo skyline sopra i villaggi di Bellarena, Downhill, Castlerock e Benone Beach. Questo paesaggio è stata la location del salvataggio di Daenerys per mano del suo drago Drogon, quando è attaccata dai Figli dell’Arpia.



5- Le Dark Hedges (Siepi Oscure) – Contea Antrim



Uno dei posti più visitati dell’Irlanda del Nord. Si tratta di un sentiero di faggi piantati dalla famiglia Stewart nel XVIII secolo per impressionare i visitatori che si avvicinavano all’entrata di Gracehill House.

In Game of Thrones il sentiero di faggi viene mostrato nella stagione due, quando Arya Stark è sul retro di un carretto, insieme ad altri ragazzi, diretti a Nord come reclute per i Guardiani della Notte.



6- Spiaggia di Downhill – Contea Lodonderry



Situata nella parte più a nord del Paese, la spiaggia di Downhill è lunga sette miglia e offre ai turisti un sacco di attività sportive ed acquatiche. Sopra la spiaggia si trova il prominente Tempio Mussenden, uno degli edifici più fotografati dell’Irlanda del Nord. In Game of Thrones La spiaggia di Downhill è apparsa nella seconda stagione quando Stannis Baratheon respinge i Sette Dei di Westeros e permette a Melisandra di bruciare le loro effige come offerta al Signore della Luce.

7- Castello Ward – Strangford, Contea di Down

Il Castello Ward ospita la famiglia Ward sin dal XVI secolo. La casa padronale, del XVIII secolo, si affaccia su una collina circondata da 820 ettari di giardini e boschi. In Game of Thrones il Castello Ward è parte del complesso di Grande Inverno, dimora della Famiglia Stark.



8- Le Grotte di Cushendun – Contea Antrim

Il villaggio di Cushendun sorge su una spiaggia all’uscita delle valli di Glendun e Glencorp e alla foce del fiume Dun. Le grotte sono facilmente raggiungibili a piedi lungo la costa dal paese. La bellissima zona è apparsa in Game of Thrones nella seconda stagione nella scena memorabile che ha visto Melisandre dare alla luce la creatura d’ombra che uccide infine Renly Baratheon.

9- La Grotta Pollnagollum, Grotte di Marmo – Contea Fermanagh

La Grotta Pollnagollum, situata nella foresta di Belmore, fa parte delle Grotte di Marmo nella contea di Fermanagh. La grotta è alimentata da una cascata e si può seguire un sentiero, attraverso il Bosco Belmore, che porta ad un punto di osservazione per la grotta. La grotta è stata utilizzata come location nella terza stagione di Game of Thrones, come il nascondiglio di Beric Dondarrion, il Lord della Folgore.



10- Abbazia di Inch – Contea di Down



Si tratta dei resti di un’antica abbazia cistercense costruita intorno al 1180 da John de Courcy. I resti dell’abbazia sono situati accanto al fiume Quoile, e in lontananza è visibile la Cattedrale di Downpatrick. La location p stata utilizzata nella prima stagione di Game of Thrones come campo di Robb Stark al Delta delle Acque.