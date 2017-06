Finalmente pubblicato il trailer ufficiale di “Jumanji: Welcome to the Jungle”

Il cast del sequel “Jumanji: Welcome to the Jungle”: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black.

Il trailer di “Jumanji: Welcome to the Jungle” è stato pubblicato oggi 29 Giugno.

Finalmente l’attesissimo trailer ufficiale di “Jumanji: Welcome to the Jungle” è arrivato. Ieri vi avevamo pubblicato la notizia di Dwayne Johnson che annunciava la data di uscita del trailer ufficiale del sequel di Jumanji. E così è stato.

Il trailer mostra quattro adolescenti, ciascuno con una personalità differente da quella degli altri, che verranno catapultati nel gioco di Jumanji. Il dottor Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbarr (Kevin Hart), il professor Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) sono i nomi dei quattro protagonisti del sequel, che dovranno sopravvivere nel mondo di Jumanji con ambientazioni e tanti personaggi diversi.

Il regista Jake Kasdan cambia le modalità del gioco.

Il titolo ufficiale “Jumanji: Welcome to the Jungle” era stato annunciato per la prima volta alla presentazione Cinemacon a Marzo, attraverso un videoclip di 5 minuti. Questo aveva confermato la scelta del regista Jake Kasdan di voler trasformare Jumanji in un videogame, piuttosto che un gioco da tavolo come nel primo film originale. Probabilmente per stare al passo con i tempi.

L’idea all’inizio non era piaciuta a tutti, ma subito dopo il rilascio del trailer ufficiale di “Jumanji: Welcome to the Jungle”, molti hanno iniziato a ricredersi e ora più curiosi che mai di vedere finalmente un sequel dopo 22 anni.