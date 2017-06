“Jumanji: Welcome to the Jungle” – Dwayne Johnson anticipa il trailer

Il cast del seguel “Jumanji: Welcome to the Jungle”: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black.

Dwayne Johnson pubblica su Instagram una clip per annunciare il primo trailer di “Jumanji 2”.

Il primo trailer dell’attesissimo film “Jumanji : Welcome to the Jungle” è stato anticipato da un brevissimo video pubblicato dall’attore The Rock, nonchè Dwayne Johnson, sul suo profilo Instagram, e che ha già superato i 2 milioni di visualizzazioni.

Il trailer ufficiale del sequel di Jumanji, che arriverà nelle sale cinematografiche a Dicembre, sarà rilasciato Giovedì 29 Giugno, come ha scritto Johnson.

“TEMETE I TAMBURI,” ha scritto Dwayne Johnson. “La leggenda continua.”

FEAR THE DRUMS. The legend continues… #Jumanji: WELCOME TO THE JUNGLE World premiere trailer drops THIS THURSDAY. #TheGameThatPlaysYou Un post condiviso da therock (@therock) in data: 27 Giu 2017 alle ore 08:49 PDT

Robin Williams sarà il filo conduttore di Jumanji con il suo sequel.

Il regista Jake Kasdan ha spiegato che, per la realizzazione del film “Jumanji: Welcome to the Jungle”, ha voluto mischiare elementi originali del primo film, in modo tale da creare un legame tra il primo e il secondo film.

“Jumanji è quel genere di film che penso nessuno dovrebbe rifare.” ha confessato Kasdan “Per me, una gran parte del suo potenziale deriva dagli elementi unici del film originale… Credo che ci sia un’idea centrale e una mitologia misteriosa, ma potente che regola una parte dell’immaginazione. Sono un fan del film originale e mi sono sentito davvero onorato.”

Il sequel “Jumanji: Welcome to the Jungle” sarà un film in onore al protagonista originale Robin Williams, come dichiarato dall’attore Jack Black.

“Mentre saremo là, troveremo indizi lasciati da Alan [interpretato da Robin Williams nel primo film]… È come se lui fosse là e ci stesse aiutando.” ha rivelato Black durante un’intervista

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Nick Jonas saranno i protagonisti di “Jumanji: Welcome to the Jungle”, in arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi il 22 Dicembre 2017.