La figlia di Michael Jackson, Paris, nel video di I Dare You dei The XX

I The XX Premiere hanno pubblicato il video musicale di I Dare You dove compare anche Paris Jackson, la figlia di Michael.

Finalmente è arrivato anche il video! Si è proprio vero, i The XX si sono decisi a rilasciare il video di un singolo ufficiale. La canzone è “I Dare You“, e si tratta dell’ultimo singolo estratto dal terzo album in studio “I See You“, che il gruppo britannico indie rock ha rilasciato prima nel 2017.

Il video musicale di “I Dare You” ci mostra la figlia di Michael Jackson Jackson insieme alla stella di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown. La clip è incentrata sull’amore a Los Angeles… no, non si parla di La La Land.

Sono stati gli stessi The XX ad inviare il comunicato stampa per spiegare il nuovo video musicale per I Dare You con la figlia di Michael Jackson:

“Siamo felici di condividere il nostro nuovo video per la canzone ‘I Dare You‘. La nostra lettera d’amore a Los Angeles, una città vicina ai nostri cuori, dove abbiamo scritto e registrato parte del nostro album ‘I See You‘. Questo è il terzo video estratto dal disco, ed è stato diretto dal nostro amico Alasdair McLellan. E’ stato incredibile lavorare con Millie, Paris [Parlano della figlia di Michael Jackson], Ashton, Lulu e Ernesto! Grazie a Calvin Klein ed a tutti coloro che sono coinvolti.”

Il video musicale per I Dare You è fatto molto bene, la fotografia con i colori ad alto contrasto è ben strutturata, così come le recitazioni di Millie e della figlia di Michael Jackson, Paris, che sembra stupefacente nel suo cammeo. In più sembra un video estivo… il che non guasta dal punto di vista commerciale. Potete vederlo qui sotto… dura quasi 7 minuti.

The xx – I Dare You (Testo):

I’m in love with it

Intoxicated

I’m enraptured

From the inside I can feel that you want to

Way up high on it

Feel it suspending

I’m enamored

Way up in the sky I could see that you want to

I’ve been a romantic for so long

All I’ve ever had are love songs

Singing oh-oh-oh

Go on, I dare you

Oh-oh-oh

I dare you

I got chills

Heartbreak multiplies

I’m on a different kind of high

A rush of blood is not enough

I need my feelings set on fire

Now I’m deep in it, infatuated

Strong attraction

Side by side, and I know that you want to

I’ve been a romantic for so long

All I’ve ever had are love songs

Singing oh-oh-oh

Go on, I dare you

Oh-oh-oh

I dare you

I can hear it now like I heard it then

I can hear it now like I heard it then

I can hear it now like I heard it then

I can hear it now like I heard it then

Singing oh-oh-oh

Go on, I dare you

Oh-oh-oh

I dare you

Oh-oh-oh

Go on, I dare you

Oh-oh-oh

I dare you