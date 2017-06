Taylor Swift collabora con Drake per il sesto album

Taylor Swift sta lavorando al suo sesto album da diversi mesi. Tra le varie collaborazioni, spicca quella con il rapper Drake

Un periodo molto impegnativo per Taylor Swift, che a tre anni dal suo ultimo lavoro discografico “1989” si appresta a tornare in vetta alle classifiche e nei cuori dei suoi fan con un sesto album.

Taylor Swift e Drake

Le voci di una collaborazione tra Taylor Swift e Drake circolavano già da tempo, ed ora sembrano davvero confermate. I due artisti stanno lavorando insieme ad un brano da inserire nel prossimo album di Taylor Swift. Secondo quanto riportato da HollywoodLife.com, Taylor Swift adora lavorare con Drake:

“Taylor ha lavorato molto con Drake, lo adora, e adora la direzione che sta prendendo l’album, fino a questo momento. È molto eccitata e piena di energia”



Finalmente, dunque, sembra il momento giusto per Taylor Swift per tornare in pista, dopo un periodo in cui è stata vista solo come confronto con la rivale Katy Perry. Molta attesa per questo nuovo album che, grazie alla collaborazione con Drake potrebbe anche prendere una piega più urban, ma è presto per dirlo, anche perchè quella con Drake non sarà la sola collaborazione.

Gli altri artisti che collaborano al nuovo album di Taylor Swift

Per il momento si conoscono altre due collaborazioni, per il sesto album della Swift, collaborazioni che fanno pensare ad una svolta verso un generer pop rock. La prima collaborazione è quella con Chris Carrabba, leader della band Dashboard Confessional, di cui la Swift si è sempre dichiarata fan.

L’altra collaborazione è quella con Ryan Adams, talentuoso chitarrista che ha eseguito cover di tutt i brani di “1989”, richiamando l’attenzione di Taylor Swift, che si è detta molto onorata per quell’omaggio. Nel sesto album non mancherà la presenza di Jack Antonoff, già autore di molti altri brani dell’artista.