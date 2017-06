Perché l’Inter ha scelto Milan Skriniar: dettagli trattativa.

Spalletti pregusta gli acquisti

L’Inter piazza il primo colpo ufficiale: Milan Skriniar

Il mercato dell’Inter inizia a muoversi. Nella giornata di ieri è avvenuta la tanto attesa fumata bianca per quanto concerne il difensore centrale slovacco, proveniente dalla Sampdoria, Milan Skriniar.

Nei giorni precedenti, con tale affare che sembrava vivere una fase di stand-by, il procuratore del calciatore, Karol Csonto, aveva dichiarato che il suo assistito non fosse seguito solo dall’Inter, bensì anche da un paio di club della Premier League e della Liga, frasi che volevano imprimere una certa fretta al club di corso Vittorio Emanuele, il quale tardava nell’effettuare lo sprint decisivo. L’avanzata finale si è avuta ieri, con il difensore classe 1995 che ha sostenuto le visite mediche presso la clinica “Humanitas” di Rozzano per poi recarsi, insieme al suo agente, in sede per limare gli ultimi dettagli dell’affare.

Tale operazione si aggira sui 20 milioni di euro, più il cartellino di Caprari valutato 12 milioni di euro, ceduto definitivamente alla Sampdoria. Oltre a Skriniar, pronto a rafforzare il pacchetto arretrato nerazzurro, il d.s. Ausilio ,coadiuvato dal responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning, Walter Sabatini, insegue senza sosta Borja Valero. La settimana che si appresta ad entrare sarà, molto presumibilmente, quella decisiva per chiudere tale trattativa con la Fiorentina. Il centrocampista spagnolo firmerà un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, mentre i Viola incasseranno 5 milioni da tale operazione.

Inoltre, il calciatore, pare abbia confidato ad alcuni ultras gigliati di esser stato messo con le spalle al muro dalla dirigenza Viola, in quanto gli avessero intimato di accettare l’offerta da parte dell’Inter, altrimenti sarebbe stato relegato in tribuna per l’intera stagione. Questa indiscrezione è stata smentita dallo stesso Borja Valero ma probabilmente alla base di tale cessione illustre vi sia la situazione dirigenziale tutt’altro che solida in casa Fiorentina, con i Della Valle pronti a lasciare la mano, attorniati da un’atmosfera generale da fuggi fuggi. Per quanto concerne il mercato in entrata, nel ruolo di terzino sinistro si è leggermente raffreddata la pista che conduce a Dalbert del Nizza, ma non è da escludere che ad inizio luglio possano riprendere le trattative tra il club meneghino e quello della Costa Azzurra, mentre resta alquanto suggestiva l’ipotesi Di Maria.

Nei giorni scorsi l’ex presidente Moratti aveva dichiarato che la dirigenza Suning sia all’altezza di compiere un colpo di mercato altisonante, come fece lui, nel 1997, in occasione dell’ingaggio di Ronaldo e proprio in base a ciò prende sempre più piede l’ipotesi di un clamoroso approdo da parte del centrocampista avanzato argentino del Paris Saint Germain. Il club di corso Vittorio Emanuele sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto quadriennale da 7 milioni di euro a stagione, a fronte degli attuali 9 milioni più bonus che incassa il calciatore fino, però, al 2019. Proprio la durata dell’accordo dovrebbe fare la differenza in tal senso e non è da escludere che nelle prossime settimane possa giungere una fumata bianca che renderebbe di primissimo piano la campagna acquisti nerazzurra. Per quanto concerne, invece, i colpi in prospettiva, la dirigenza dell’Inter si è accaparrata le prestazioni di Pellegri e Salcedo, due attaccanti classe 2001, provenienti dal Genoa. L’operazione, complessivamente, è costata 60 milioni di euro, con entrambi i prospetti che nei prossimi due anni potranno restare ancora in forza al “grifone” per poi abbracciare la maglia dell’Inter.

Ovviamente il mercato nerazzurro entrerà nel vivo dopo il 30 giugno, data utile per rientrare nei parametri del fair play finanziario imposto dall’Uefa. Al momento hanno dato l’addio alla comitiva interista Caprari, come sopracitato, e Banega, con quest’ultimo tornato al Siviglia, attraverso un’operazione da 9 milioni di euro. In uscita vi sono anche Medel, corteggiato dal Boca Juniors, Santon, sul quale è forte l’interessamento da parte della Fiorentina, Jovetic, il quale è tornato dal prestito al Siviglia e potrebbe accasarsi alla Roma, senza dimenticare Ranocchia e Biabiany che solleticano le fantasie del Genoa.

Miangue, invece, è stato rilevato definitivamente dal Cagliari per circa 3,5 milioni di euro. Sintetizzando si tratterebbero di cessioni minori al fine di preservare Perisic, rispedendo al mittente le avances da parte del Manchester United, mettendo a disposizione di Spalletti un calciatore dalle doti tecniche e qualitative sublimi, assolutamente utile nella manovra della squadra.