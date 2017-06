Michael Keaton e Tim Burton di nuovo insieme per “Beetlejuice 2?”

L’attore Michael Keaton e il regista Tim Burton sono tornati di nuovo insieme … Purtroppo non per Beetlejuice 2.

Michael Keaton ha annunciato che ritornerà a lavorerà al fianco di Tim Burton per il remake del classico film Disney “Dumbo”.

Keaton, che vedremo al cinema con “Spider-Man: Homecoming”, era ospite a Good Morning America Lunedì 26 Giugno, quando ha rivelato che farà parte del cast per la realizzazione del live action del cartone animato “Dumbo”, diretto dal suo caro amico e regista Tim Burton. Questi due infatti avevano già lavorato insieme per i film “Beetlejuice” (1988), “Batman” (1989) e “Batman: Returns” (1992). E proprio per questa ragione che molti si aspettavano un sequel di “Beetlejuice”.

“Ho sentito che ti riunirai con Tim Burton per Dumbo” hanno chiesto a Michael Keaton durante lo show.

“Mi riunirò con Tim Burton, sì.” ha replicato Keaton, prima di confermare che interpreterà il ruolo di un cattivo. “Vuoi stargli intorno [a Tim Burton]. Tu vuoi essere nella sua sfera perchè lui è originale, unico e un artista.”

Il personaggio di Keaton sarà Vandemere, il proprietario dello spaventoso circo, che tormenta Dumbo e la sua povera madre. Vandemere era uno dei quattro cattivi del film originale della Disney “Dumbo”. Nell’adattamento live action di Tim Burton, invece, avrà un ruolo principale.

Oltre a Michael Keaton, anche altri attori e amici di Tim Burton prenderanno parte al film “Dumbo”.

Eva Green e Danny DeVito, che avevano già lavorato in alcuni film diretti da Burton, rispettivamente “Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali” (2016) e “Batman: Returns” (per citarne alcuni), ritorneranno al fianco del regista per il progetto “Dumbo”.

Anche Colin Farrell pare essere stato ingaggiato per recitare nel film.

Con un regista come Tim Burton, famoso per il suo stile, ed un cast stellare, il remake live action di “Dumbo” è già sulla bocca di tutti. E come potrebbe non esserlo.