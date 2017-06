One Republic “Truth to Power”: Video e Testo del nuovo singolo

In uscita oggi il nuovo singolo degli One Republic dal titolo “Truth to Power”

Ad inizio mese, un piccolo estratto della canzone “Truth to Power” è uscito in anteprima. Da quel momento in poi, tutti i fan degli One Republic hanno aspettato trepidanti questo momento, per poter ascoltare la versione completa del brano.

“Truth to Power” colonna sonora del documentario An Inconvenient Sequel

Il brano ha preso ispirazione ed è diventato colonna sonora di un documentario di quest’anno dal titolo An Inconvenient Sequel, diretto da Bonni Cohen e Jon Shenk. Il film si concentra sulle tematiche che riguardano i cambiamenti climatici e le tragiche conseguenze per il nostro pianeta Terra.



Il video di “Truth to Power”

Il video, in conformità con quanto raccontato dal documentario, mette in scena diverse immagini del pianeta Terra e dei terribili sconvolgimenti che sta subendo a causa dei cambiamenti climatici, come ad esmpio lo scioglimento dei ghiacci. Nel video di “Truth to Power” vengono anche mostrate scene di manifestazioni popolari atte a sensibilizzare la tematica ambientale, e gli incontri delle Nazioni Unite per cercare di trovare una soluzione al problema, o tentare di arginarlo.

La canzone è una meravigliosa ed emozionante ballad con cui Ryan Tedder degli OneRepublic cerca di smuovere le menti per rendere ognuno di noi partecipe alle cause della del cambiamento climatico. Per tutto il video, scorrono le parole del testo, che sono perfettamente connesse al senso delle immagini.

Il testo di “Truth to Power”

I could tell you I was fragile

I could tell you I was weak

I could rat you out and leave you

Tell you anything you need

I’ve seen minutes turn to hours

Hours turn to years

And I’ve seen truth turn to power

If you could see me the way I see you

If you could feel me the way I feel you

You’d be a believer

You’d be a believer

Minutes turn to hours

Hours turn to years

And I’ve seen truth turn to power

I could tell you I was ageless

But I know you’ll see the light

I could tell you I’m immune to everything

But that’s a lie

Dust don’t turn to flowers

Skies don’t disappear

But I’ve seen truth to power

Oh, if you could see me the way I see you

If you could feel me the way I feel you

You’d be a believer (believer)

You’d be a believer (believer)

You’d be a believer (believer)

You’d be a believer (believer)

Hard to keep goin’ on (hard to keep goin’ on)

I said it’s hard to keep goin’ on (hard to keep goin’ on)

I said it’s hard to keep goin’ on (hard to keep goin’ on)

If you could see me the way I see you

If you could feel me the way I feel you

You’d be a believer

You’d be a believer

You’d be a believer

Be a believer

Be a believer (believer)

You’d be (be a believer)

Minutes turn to hours

Hours turn to years

And I’ve seen truth turn to power