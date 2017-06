Quando uscirà il sequel di Wonder Woman?

La regista Patty Jenkins è già al lavoro sul sequel di Wonder Woman

In una sessione di domande e risposte al Women in film, la regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, ha confermato la sua direzione del sequel del film. Non c’è ancora una data confermata ed ufficiale per l’usicta del sequel, ma i lavori sono già iniziati.

Inizilmente la Jenkins non pensava di dover dirigere anche il sequel, ma poi un’idea buona l’ha sorpresa nel sonno, e l’ha convinta a tornare sul set:

“Credevo di non dover dirigere anche il sequel, ma poi ho avuto un momento d’epifania nel sonno e mi si è presentato davanti il finale per il prossimo film. E mi è piaciuto tantissimo! Così ho pensato: ho un cast meraviglioso che mi segue ad occhi chiusi e quindi, perché non farlo!?”

L’ambientazione del sequel di Wonder Woman

Patty Jenkins ha anche anticipato al pubblico e ai fan quella che sarà l’ambientazione del sequel di Wonder Woman, si lascerà il periodo della Prima Guerra Mondiale, spostandosi nell’età moderna degli Stati Uniti d’America. Stando alle sue dichiarazioni, si tratterebbe comunque di “una storia completamente diversa” dall’originale, dichiarazione che ha creato molta curiosità e aspettative.

“Con questo personaggio nel nostro mondo, è divertente, perché ora esiste, e ci dice anche qualcosa di profondo sul mondo in cui viviamo adesso”



Indiscrezioni riguardo alla storia del sequel di Wonder Woman

Non si conoscono ancora i dettagli, ma le prime indiscrezioni parlano della presenza, nel sequel di Wonder Woman, di alcuni personaggi femminili che andranno a coprire il ruolo di antagonista a Wonder Woman. I nomi fatti riguardano Circe e Cheetah il Gepardo.

Circe è la strega nata dalla mitologia greca, adattata dai fumetti delle DC Comics alla figura di una sciamana che prova profondo rancore nei confronti delle Amazzoni. Cheetah il Gepardo, invece, è la più terribile nemica di Wonder Woman della quale esistono diverse versioni. Una delle più famose è quella di un’archeologa che viene maledetta da un antico totem e si trasforma quindi in una mostruosità metà donna metà gatto. In tutti e due i casi, la due antagoniste, sarebbero molto interessanti da vedere, e rilancerebbero dei personaggi della DC minori, ma comunque molto amati.