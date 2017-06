Ron Howard pubblica una foto dal set del film spin-off “Han Solo”

Il regista del film “Han Solo”, Ron Howard, che lavorò al documentario “The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years”, sta lavorando al progetto sulla realizzazione del film dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller. Entrambi infatti avevano avuto problemi sulle differenze creative con la produttrice Kathleen Kennedy.

Ron Howard ha postato su Twitter un’immagine, la quale conferma che le riprese del film “Han Solo” sono iniziate ieri 29 Giugno.

Cool scene today but I’m afraid this is the most revealing image I dare share from my 1st day on the set of the Untitled Han Solo movie pic.twitter.com/RB15lG7FGE

— Ron Howard (@RealRonHoward) 29 giugno 2017