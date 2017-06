Tiziano Ferro, scaletta concerto Roma 30 giugno 2017

Questa sera, allo Stadio Olimpico, il secondo concerto a Roma di Tiziano Ferro: ecco la scaletta dei brani

Dopo il concerto del 28 giugno, stasera Tiziano Ferro torna ad esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, per una nuova tappa del suo “Il mestiere della vita” tour. Saranno circa una trentina i brani che verranno eseguiti sul palco dal cantautore di Latina, e la buona notizia è che ci sono ancora pochi biglietti disponibili.

Un tuffo nelle emozioni legate al presente e al passato dell’artista, che si esibirà cantando canzoni del suo ultimo album “Il mestiere della vita”, ma anche altri brani tra quelli più famosi ed amati della sua carriera.

Scaletta dei brani del concerto di stasera, 30 giugno 2017

01 – Opening

02 – Il Mestiere Della Vita

03 – Epic

04 – “Solo” È Solo Una Parola

05 – L’amore È Una Cosa Semplice

06 – Valore Assoluto

07 – Il Regalo Più Grande

08 – R&B Medley (My Steelo – Hai Delle Isole Negli Occhi – Indietro)

09 – La Differenza Tra Me E Te

10 – Ed Ero Contentissimo

11 – Sere Nere

12 – Xdono

13 – Medley Electro Dance (Il Sole Esiste – Senza Scappare Mai Più – Raffaella)

14 – Ti Scatteró Una Foto

15 – Medley Acustico (Imbranato – Troppo Buono – E Fuori è Buio)

16 – Per Dirti Ciao

17 – La Fine

18 – Lento\Veloce

19 – Rosso Relativo

20 – Stop! Dimentica

21 – Xverso

22 – Alla Mia Età

23 – L’ultima Notte Al Mondo

24 – Mi Sono Innamorato Di Te

25 – Incanto

26 – Lo Stadio

27 – Il Conforto

28 – Non Me Lo So Spiegare

29 – Potremmo Ritornare

Biglietti ancora disponibili per il concerto di Tiziano Ferro

Per quanti non vogliono farsi sfuggire un’esperienza emozionante e unica come un concerto di Tiziano Ferro, ci sono ancora biglietti disponibili per la serata. Ecco i prezzi e le informazioni relativi ai posti disponibili allo Stadio Olimpico

Prato € 46,00

Tribuna Monte Mario Centrale Numerata € 50,50

Tribuna Monte Mario Numerata € 69,00

Distinti Nord Ovest Numerati € 57,50

Distinti Sud Ovest Numerati € 57,50

Curva Nord Numerata € 41,40

Curva Sud Numerata Intero € 41,40

I biglietti possono essere acquistati in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne, oppure direttamente agli sportelli dello Stadio Olimpico. Il concerto avrà inizio alle ore 21:00.

Secondo le nuove normative, non potranno essere introdotti nello stadio oggetti appuntiti, aste per selfie, valigie, bombolette spray, treppiedi e ombrelli. Prima dell’ingresso, tutti gli spettatori verranno controllati, anche tramite metal detector.