20 cose da fare entro la fine dell’estate in città e non

Ecco 20 cose da fare in estate assolutamente.

Luglio è arrivato e molti di voi staranno ancora lavorando o in periodo di esami. Sicuramente non vedrete l’ora che finisca tutto e avrete già organizzato le vacanze o, almeno una vaga idea su cosa fare.

Oggi vi propongo una lista di cose da fare entro la fine dell’estate.

1. Andare ad un festival estivo

Che siano festival musicali o culturali, passare una giornata in un posto del genere con gli amici o familiari, è sempre divertente. Soprattutto se sono quelli che durano più giorni, dove è possibile dormire in tenda.

2. Dedicare una giornata all’insegna dei film

Rivedere le vostre serie televisive complete o un film dell’infanzia su Netflix. Magari con amici e pop corn.

3. Iniziare un corso di lingua

Conoscere le lingue, si sa, è molto utile nella vita, soprattutto nel campo lavorativo. Imparare nuove lingue, inoltre, mantiene il cervello allenato e vi permette di conoscere più persone di paesi diversi (cosa che nelle città turistiche come Milano succede spesso).

4. Cambiare pettinatura o colore dei capelli

In estate si ha sempre voglia di cambiamento. E non sto parlando di perdere peso o rifare il guardaroba per la stagione estiva (anche se entrambi sono bei propositi). Con l’arrivo della bella stagione, perchè non cambiare acconciatura? Magari azzardare a quel taglio di capelli che ci è sempre piaciuto, ma che per timore di star male, non lo si è mai fatto? Tanto i capelli ricrescono! E lo dice una che per due estati, dall’avere i capelli neri, lunghissimi e lisci, è passata all’improvviso ad un pixie cut e al color verde smeraldo!

5. Dormire sotto le stelle

Nelle grandi città si vedono poche stelle. Quindi perchè non organizzare un weekend in un campeggio, con amici o fidanzato/a, e trascorrere la notte a cantare, parlare e divertirsi sotto un cielo stellato?

6. Staccarsi dallo smartphone almeno per un giorno intero

Questo consiglio bisognerebbe seguirlo ogni tanto. Ovviamente tutti noi sappiamo quanto sia importante rimanere in contatto con le persone, ma controllare i messaggi, le foto, cosa ha fatto tizio Caio ieri sera, appena svegli è più importante che andare a farsi un corsa mattutina con il cane o una bella chiacchierata con la famiglia a colazione? Le notifiche tanto non spariscono.

7. Percorrere in bici la città di notte

Attrezzati di faretti e freni, perchè non visitare la città di notte in sella ad una bici? Le strade sono più libere e le temperature più adatte per un bel giro in bicicletta. Inoltre è un esercizio fisico che si può fare in gruppo all’aria aperta.

8. Dormire su un’amaca

Non ci vuole niente. Basta cercare due alberi, possibilmente in un luogo tranquillo, e via al relax.

9. Camminare scalzi su un prato

Spero vivamente che questo punto sia già stato fatto da voi. E lo so che magari camminare a piedi nudi sul prato in città può essere rischioso (e parlo a quei padroni che non raccolgono i ricordini dei loro cuccioli). Però, per chi non l’avesse mai fatto, vi assicuro che è piacevole e non costa nulla.

10. Imparare a fare (e poi mangiare) una nuova ricetta

L’Italia è il paese del buon cibo, è un dato di fatto. Ma perchè non provare nuove ricette? Magari imparare a fare i greenis (brownies al matcha latte), i blintz o i rugelach al cioccolato?

11. Fare un pic nic

In Italia si preferisce di gran lunga fare le grigliate, ma anche i pic nic hanno il loro perchè. Non vi serve portare una griglia (quindi non dovrete cercare parchi dove è possibile grigliare). Ciascuno può portare qualcosa preparato a casa e, un’idea divertente, organizzare un pic nic a tema, come lo stile hippie o quello bohemien.

12. Svegliarsi all’alba per passeggiare sulla spiaggia

Per chi, come me, fa fatica a svegliarsi al mattino, questo punto diventa una sfida con noi stessi. Soprattutto d’estate, quando magari la sera prima si è fatto tardi e si è andati a dormire 2 ore prima dell’alba. Però ammettiamolo: la spiaggia alle prime luci del mattino è meravigliosa. Non c’è il traffico di persone che fanno a gara per occupare lo spazio migliore. La sabbia non scotta per poterci camminare scalzi, senza quindi dover cercare i punti di ombra o addirittura metter piede sull’angolino dell’asciugamano di qualcuno. Un’altra nota positiva è che camminare al mattino presto in riva al mare stimola l’appetito e sveglia tutti i sensi.

13. Imbucarsi ad un party di perfetti sconosciuti per conoscere gente nuova

Il modo migliore per conoscere nuove persone è imbucarsi a feste dove non si conosce nessuno. Questo perchè sarete costretti a parlare con qualcuno e chissà, magari scoprirete di avere così tante cose in comune, che vi chiederete “Ma dove sei stato/a per tutto questo tempo?”

14. Fare la pasta fatta in casa

Oggigiorno fare la pasta in casa non la fa quasi più nessuno, perchè ormai al supermercato ti vendono la pasta di qualsiasi forma, colore e ingrediente. Ma perchè non provarla a fare in casa? Magari con l’aiuto della nonna.

15. Stare in silenzio sotto un albero ad ascoltare i rumori della natura

Mi è capitato spesso di sedermi sotto un albero in un parco a Milano e, vi assicuro che se ne possono sentire di cose interessanti se si sta in silenzio. La Natura vi sorprenderà. E non solo lei.

16. Bere centrifugati e smoothie

Anzichè bere un caffè o un cappuccino, perchè non sostituirlo con un bel centrifugato o uno smoothie fresco e sano? Che siate in giro o in casa, prepararlo è semplice e potete averlo dei gusti che preferite di più.

17. Mangiare più gelati possibili

Attenzione! Qui non intendo abbuffarsi di gelati ogni giorno, anche perchè poi avrete problemi di stomaco. Questo punto è rivolto soprattutto a coloro che in gelateria tendono a prendere sempre i soliti 2/3 gusti, scartando a priori gli altri. Invece vi consiglio di variare, magari cambiando un gusto alla volta.

18. Visitare una fattoria

Io fin da piccola ho sempre sognato di vivere in una fattoria, forse perchè cresciuta guardando Heidi. Vi sembra un sogno strano? Forse. Ma quanti di voi possono dire di essere andati in campagna, in una fattoria, e aver dato da mangiare agli animali? E non parlo di lanciare il mangime alle galline, precisiamo. Ma entrare nei porcili, pulire le stalle e dare dei nomi alle mucche.

19. Fare lo zorbing

Se non sapete cos’è, allora è un buon motivo per farlo. Il divertimento (e forse un leggero mal di testa dopo) è assicurato!

20. Organizzare una cena fra amici

Evitate per una sera gli aperitivi al pub o le pizze last minute. Organizzate una cena a casa di qualche amico, ancora meglio se ha una terrazza, e sfidatevi a prepare il piatto più buono.