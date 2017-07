Milan: ecco perché Kalinic non arriverà!

Anche Kalinic dice 3… per la Fiorentina significano 30 milioni!

Milan: ai dettagli per Conti, si raffredda la pista Kalinic

Il mercato altisonante in casa rossonera prosegue alacremente. Dopo gli innesti di Musacchio, Kessié, Ricardo Rodriguez, André Silva e Borini, per Montella è tempo di abbracciare l’arrivo di Andrea Conti, terzino destro, classe 1994, proveniente dall’Atalanta. Nel tardo pomeriggio di ieri, è avvenuto l’incontro decisivo tra la dirigenza del Milan e il procuratore del calciatore, Mario Giuffrida, gettando le basi per l’accordo definitivo. Il calciatore firmerà un contratto dalla durata di cinque anni, in un’operazione complessiva che si attesta sui 24/25 milioni di euro, inoltre il club di via Aldo Rossi ha rinunciato ad incassare il 30% su un’eventuale cessione di Petagna da parte dell’Atalanta. Tale aspetto ha ulteriormente convinto il presidente nerazzurro Percassi e il responsabile dell’area tecnica Sartori che hanno dato il definitivo ok per il passaggio di Conti sotto l’ombra della Madonnina. Con un calciatore che si appresta ad indossare la maglia rossonera, ce n’è un altro per il quale questo percorso non appare così semplice e scontato. Stiamo parlando di Kalinic. Il direttore generale dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, oramai da diversi giorni a Milano, non è in vena di effettuare sconti, né tantomeno sull’attaccante croato, reduce da una buona stagione in maglia viola, in cui ha realizzato quindici goal in campionato e cinque in Europa League.

La Fiorentina chiede 35 milioni di euro, senza scendere da tale cifra, rifiutando, tra l’altro, qualsiasi contropartita tecnica. Allo stato attuale, l’accordo appare piuttosto distante, ma non è affatto da escludere che nelle prossime settimane possa esserci un evidente riavvicinamento tra i due club. Inoltre, per quanto concerne il reparto avanzato, come dichiarò qualche tempo fa il direttore generale Marco Fassone, è molto probabile che il Milan metta a segno un colpo sensazionale, con l’arrivo di un “mister X” in grado di infiammare la piazza rossonera. Tra i papali candidati vi sono Aubameyang, attaccante gabonese in forza al Borussia Dortmund ed inseguito dai maggiori club europei, con in testa il Paris Saint Germain, Keita, anche se il calciatore ha palesato di preferire un suo approdo alla Juventus e Belotti, sogno nemmeno poi tanto nascosto da parte della società rossonera. Sono questi i profili che potrebbero rappresentare la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti alquanto altisonante.

Fassone dichiarò nell’aprile scorso di voler lavorare attivamente nel mese di giugno per mettere a disposizione di Montella, sin dalla data del ritiro, ovvero il prossimo 3 luglio, almeno il 60/70% dell’organico definitivo, e stando a quanto avvenuto, la parola data è stata mantenuta. Ovviamente resta sempre vivo il nodo contrattuale riguardante Gigio Donnarumma. In questo momento il calciatore è tornato a casa da papà Alfonso e mamma Marinella, nelle campagne di Pompei, per trascorrere alcuni giorni di vacanza e studiare in vista dell’esame di maturità in programma il 5 luglio a Vigevano. Solo dopo avverrà, molto presumibilmente, l’incontro tra il suo agente, Mino Raiola, e il d.g Fassone e il d.s. Mirabelli per tentare di ricucire un rapporto, al momento, piuttosto deteriorato. In uscita, invece, considerando la numerosa presenza nel reparto d’attacco, potrebbe essere Lapadula il primo indiziato a lasciare Milano. L’attaccante piemontese è molto richiesto dal Genoa, mentre Bacca continua a rifiutare le offerte, giunte prevalentemente dall’estero.

Sul piede di partenza anche Poli, corteggiato dal Bologna, Paletta inseguito dall’Atalanta, Zapata, sul quale è forte l’interessamento del Torino e De Sciglio, pupillo di Allegri, che lo vorrebbe con sé nella Juventus. Prosegue imperterrita la campagna acquisti in casa Milan, per una squadra che vuol tornare nei piani alti del calcio italiano ed europeo, facendo risplendere la propria storia e il proprio blasone, lasciandosi definitivamente dietro le spalle le ultime stagioni alquanto buie e deludenti.