Sono tantissimi i film horror della storia del cinema, ma alcuni sono dei veri e propri capolavori del terrore. Vediamo quali sono i film horror più spaventosi di sempre.

Nonostante le idee sembrano spesso non rinnovarsi, il genere horror resta uno dei più amati e seguiti dal pubblico. La ricerca di un brivido, di un’inquietudine, è quello che più fa amare questo genere. Vediamo insieme quali sono i 10 film horror più spaventosi di sempre.

1- L’Esorcista

Un vero e proprio cult, che, nonostante oggi possa sembrare poco spaventoso, nel 1973 anno della sua uscita, fece morire di paura tutti gli spettatori. La protagonista è Regan, una ragazzina che viene impossessata da un demone. Il male, fino a quel momento, non era mai stato mostrato in modo così crudo in nessun film.

2- Non aprite quella porta

Altro cult del genere horror racconta della terribile scoperta di un massacro di gruppo, 33 persone uccise da un serial killer chiamato “Faccia di Pelle”, perché era solito indossare una maschera creata con la carne delle sue vittime. Dopo che la polizia ha velocemente chiuso il caso, arrestando il presunto assassino, uno dei sopravvissuti rompe il silenzio e decide di raccontare l’accaduto.

3- Suspiria

Uno dei capolavori del regista Dario Argento, la prima parte di una trilogia che si è completata negli anni. la storia parla di una ragazza che studia danza e si ritrova ad alloggiare in un covo di streghe. Del film rimane indimenticabile anche la colonna sonora dei Golbin, che insieme al film ha fatto la storia del genere in Italia e nel mondo.

4- Shining

Come non citare, in questo elenco, anche “Shining” di Kubrick. La storia, tratta da uno dei più celebri romanzi di Stephen King, racconta di un uomo che si trasferisce con la sua famiglia in un hotel per fare da custode del posto durante i mesi invernali. Il resto è storia. L’hotel non è di sicuro un posto tranquillo, portando l’uomo alla follia.

5- The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair

Un film che ha fatto la storia del genere, grazie alla scelta tecnica di girare tutto il film come se fosse un filmino amatoriale. I protagonisti del film sono un gruppo di ragazzi che hanno deciso di girare un documentario per la scuola sulla leggenda che circonda un antico villaggio e che parla di una terribile strega. Il loro documentario si trasforma in un vero incubo.

6- The Others

Facendo un salto nel tempo, fino ad arrivare agli inizi degli anni 2000, tra i film horror più spaventosi troviamo anche “The Others”. La storia racconta di una donna e dei suoi due figli che vivono il quella che sembra essere una casa infestata dai fantasmi. Molti sono gli strani incidenti che capitano tra le mura della loro dimora, ma il finale sorprende poi tutti.

7- The Ring

Un cult del genere horror che non può essere escluso dalla lista dei film più spaventosi è di sicuro “The Ring”. Nel film si racconta la storia di una misteriosa videocassetta che, se guardata, lasciava soltanto 7 giorni di vita. Una storia inquietante che a poco a poco ci disvela la vita di una bambina chiamata Samara…

8- Hostel

Tra i film horror, da segnalare anche “Hostel”, un film che risiede a pieno titolo anche nel sottogenere dello splatter. La storia racconta di tre ragazzi che si trovano ad alloggiare in un ostello della Slovacchia che risulta essere un vero e proprio luogo di torture. Per chi ha lo stomaco forte e ama le immaigni crude.

9- The Orphanage

Una storia ricca di mistero e di brivido quella di “The Orphanage”, che racconta di Laura, una donna che è cresciuta in un orfanotrofio, luogo dove ritorna da adulta per aprire una scuola per bambini affetti da sindrome di Down. Laura ha un figlio di nome Simon che inizia a parlarle di numerosi amici immaginari, e ben presto si scopre che nell’edificio risiedono ancora le anime dei banbini con i quali Laura è cresciuta.

10- The Witch

A chiudere la nostra classifica è “The Witch”, film del 2016 che racconta di una famiglia di coloni agli inizi del ‘600 che viene allontanata da uno dei villaggi e si ritrova a mettere su casa in un territorio inesplorato vicino ad un oscuro bosco. Ed è lì che uno dei loro figli sparisce nel nulla, dando inizio ad una serie di fatti misteriosi e spaventosi.