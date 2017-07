Samp: ecco perché può arrivare Sneijder

Wesley Sneijder con la maglia dell’Olanda

Follia Samp: Sneijder nel mirino

La Sampdoria, durante la gestione Ferrero, ci ha abituati a colpi sensazionali dall’imponente impatto mediatico. Nel gennaio del 2015 giunse sotto l’ombra della Lanterna, Eto’o, innesto che incuriosì molto la stampa e i tifosi blucerchiati, anche se il camerunense non ripetette le gesta sublime ammirate con la maglia dell’Inter. Un altro protagonista del “triplete” nerazzurro potrebbe sbarcare a Genova, sponda doriana, e questa volta, nell’estate 2017 parliamo di Wesley Sneijder.

Nella giornata di ieri, l’avvocato Romei ha incontrato a Fiumicino l’entourage del calciatore per iniziare ad imbastire una futura trattativa. Per il momento il livello del discorso intavolato è piuttosto conoscitivo ed embrionale in quanto, tra l’altro, vi siano ostacoli economici non propriamente facili da superare. Il centrocampista olandese, ora in forza al Galatasaray, percepisce 6,5 milioni di euro a stagione, con contratto in scadenza nel 2018. Il club blucerchiato è pronto a mettere sul piatto 2,5 mln di euro per tre anni. Inoltre vi è la volontà da parte dell’olandese di tornare in Italia, per tentare di lasciare il segno proprio nella stagione che conduce al mondiale in Russia.

Sneijder conosce perfettamente la nostra serie A, avendo militato nell’Inter dal 2009 al gennaio 2013, collezionando complessivamente settantasei presenze nel nostro campionato, mettendo a segno tredici goal, tra cui molti di pregevole fattura. In nerazzurro ha ottenuto la conquista di uno scudetto, una Supercoppa Italiana, due coppe Italia, una Champions League ed un Mondiale per Club. Uno score di primissimo piano per un calciatore, tra i più ambiti in passato, in ottica europea. A seguire il trasferimento in Turchia, nel Galatasaray, dove in quattro stagioni e mezzo ha trascinato la compagine del Bosforo alla conquista di due campionati turchi, tre coppe nazionali e tre Supercoppe di Turchia. Palmares invidiabile per questo classe 1984, non più giovanissimo ma dalle doti tecniche invidiabili e dalla visione di gioco unica. Nello scacchiere tattico di Giampaolo andrebbe a ricoprire il ruolo di trequartista nel “4-3-1-2”, sostituendo, più che degnamente, Bruno Fernandes, tornato in Portogallo nello Sporting Lisbona.

Per la Sampdoria sarebbe un colpo di mercato sensazionale, dal grande appeal, che infiammerebbe la folla. Inoltre, a quanto pare, Sneijder non abbia nessuna voglia di svernare in Italia, piuttosto la sua volontà è quella di tornare in un campionato competitivo, al fine di farsi trovare pronto per i prossimi mondiali. Le motivazioni ci sono e Ferrero da buon personaggio dello spettacolo, quale è, ha questo colpo in canna per esaltare i cuori doriani. Al momento il primo incontro avuto tra le due parti non lascia presagire una conclusione immediata di tale trattativa, ma molto probabilmente rischia di essere determinante l’intenzione del centrocampista “orange” di sbarcare in Italia, abbracciando con convinzione la causa blucerchiata.