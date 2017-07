Il Napoli riuscirà a vincere lo scudetto nel 2018? Il mercato si infiamma

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Il Napoli è pronto a dare il via alla nuova stagione agonistica

Si alza il sipario sulla stagione 2017/2018 in casa Napoli. Il 3 luglio la squadra si ritroverà, quasi al completo, (ovviamente saranno assenti i calciatori che sono stati impegnati, nel mese di giugno, con le rispettive nazionali) per sostenere le consuete visite mediche prima di partire, il 5, per la volta di Dimaro, sede del raduno dei partenopei fino al 25 luglio.

Tutto ciò in attesa dell’importante e fondamentale play off di Champions League in programma a partire da metà agosto, per provare ad interrompere la tradizione sfavorevole che attanaglia le compagini italiane, le quali non riescono a superare questo step dal lontano 2013. Da lì in avanti furono proprio gli azzurri a retrocedere in Europa League lasciando il passo all’Athletic Bilbao, nel 2014, a seguire il Bayer Leverkusen ebbe la meglio sulla Lazio, così come nella passata stagione, la Roma dovette cedere dinnanzi al Porto. Dopo l’ottimo terzo posto conseguito dagli uomini guidati da Maurizio Sarri, piazzamento impreziosito da una serie di record, sarà priorità assoluta conquistare le chiavi che aprano la porta dell’Europa dei grandi.

Nel frattempo sul fronte mercato, non è stato un mese di giugno particolarmente frenetico, così come non si preveda un’estate molto attiva per quanto concerne le entrate e le uscite. Adam Ounas, esterno d’attacco proveniente dal Bordeaux, si aggregherà al gruppo azzurro, così come nella prossima settimana è attesa la fumata bianca per quanto riguarda il passaggio di Mario Rui dalla Roma al Napoli. Il terzino sinistro portoghese riabbraccerebbe Sarri, suo mentore ai tempi dell’Empoli, in un’operazione che si aggira sui 10 milioni di euro e con il calciatore pronto a firmare un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. Oltre ai nomi sopracitati, il direttore sportivo Giuntoli non molla la presa su Berenguer dell’Osasuna, anch’egli esterno d’attacco come Ounas, entrambi chiamati per dare respiro, nell’eventualità, a Callejon e Insigne, pedine fondamentali nel tridente d’attacco partenopeo.

L’affare Berenguer dovrebbe chiudersi sulla base di 10 milioni di euro. Resta sempre viva la questione portiere. Nei scorsi giorni, il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia e uscendo dalla riunione tenutasi presso la commissione antimafia, a Roma, non si è sbilanciato sul rinnovo contrattuale del portiere spagnolo, commentando con un laconico “vedremo”. La prossima settimana le due parti si incontreranno per tentare di raggiungere un accordo sul prolungamento sino al 2019, con la possibilità di inserire una clausola rescissoria, seppur irrisoria. La volontà da parte dell’allenatore Sarri e dei compagni di squadra è quella di trattenere Reina, portiere dall’elevata esperienza internazionale, dotato, altresì, di un carisma e di una personalità imprescindibile all’interno dello spogliatoio. In caso dovesse rimanere l’ex estremo difensore tra le altre di Liverpool e Bayern Monaco, Sepe vestirebbe il ruolo di vice.

In caso contrario, ossia di un mancato accordo con l’entourage del portiere, il d.s. Giuntoli continuerà ad essere sulle tracce di Meret, giovane portiere italiano, protagonista nella scorsa stagione con la maglia della Spal ed ora tornato dal prestito alla casa madre dell’Udinese. Il club friulano per cedere il talentuoso calciatore ha avanzato una richiesta economica di 17 milioni di euro. Negli ultimi giorni si è parlato anche di Geronimo Rulli, argentino in forza alla Real Sociedad, ma di proprietà del Manchester City. Il papà del calciatore ha dichiarato che suo figlio vorrebbe giocare titolare durante la stagione che introduce ai mondiali in Russia, al fine di non perdere il treno delle convocazioni.

Napoli sarebbe una piazza gradita al portiere e al suo entourage, sia per tradizione con gli argentini che per ambizioni, ma restano da limare le elevate pretese economiche da parte del club inglese, richieste che stanno inducendo lo staff dirigenziale azzurro a più di una semplice riflessione. In uscita, invece, vi è il nome di Giaccherini, insoddisfatto dall’ultima annata vissuta prevalentemente in panchina e in cerca di riscatto, anch’egli, nell’anno che porta ai mondiali, motivo per cui su di lui è stato registrato un interessamento da parte del Torino, così come lascerà Napoli, Duvan Zapata, tornato alla base dopo il prestito biennale all’Udinese. L’attaccante colombiano è corteggiato da alcuni club italiani ed esteri con De Laurentiis pronto a lasciarlo andare via per non meno di 25/30 milioni di euro. Sul piede di partenza anche Pavoletti, il quale con il rientro di Milik sin dall’inizio, rischierà di vedere sempre meno il rettangolo di gioco. L’aitante attaccante livornese solletica le attenzioni di molte squadre di casa nostra, tra cui il Benevento, fresco di promozione in massima serie.

Il Napoli che ha trattenuto i suoi pezzi pregiati, con i rinnovi avvenuti nei mesi scorsi di Mertens ed Insigne, è pronto a dare la caccia allo scudetto. Il gruppo è collaudato, ben diretto da Sarri e consapevole della propria forza, aspetti non secondari per nutrire ambizioni da leader. La calda piazza partenopea è pronta ad infiammarsi dinnanzi ai propri idoli ed attende con ansia questo inizio di luglio, sia per fare un incoraggiamento alla squadra che si appresta ad iniziare con determinazione questa nuova stagione e sia per abbracciare il ritorno sotto l’ombra del Vesuvio del loro idolo incontrastato, Diego Armando Maradona, che il giorno 5 luglio riceverà dal Comune di Napoli l’onorificenza di cittadino onorario.