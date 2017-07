Quali sono le 10 migliori scene dei film su Fantozzi?

Un omaggio a Paolo Villaggio

Che stavolta in paradiso è andato per davvero. Per ricordare un grandissimo personaggio della comicità italiana che purtroppo è scomparso oggi a Roma all’età di 84 anni, ho voluto condividere con voi le 10 scene della saga Fantozzi che mi sono piaciute di più. Ho trascorso la mia infanzia con i film su Fantozzi e diventava difficile non creare un post per ricordare l’attore. Forse le scene divertenti potrebbero essere più di 200 ma qui ho voluto comunque includere le 10 che forse mi sono piaciute di più.

Uno dei migliori prodotti che poteva offrire la televisione italiana degli anni 80′ e 90′ rispondeva al nome di Paolo Villaggio, creatore dell’anti-eroe della classe operaia Ugo Fantozzi o Fantocci per i mega direttori galattici in persona.

Il suo personaggio rappresentava una critica costruttiva della realtà italiana. I primi film sono stati “indubbiamente” i migliori, ma anche gli altri vantavano alcune scene divertentissime. Qui sotto ho scelto 10 migliori scene tratte dai film in cui compare il personaggio Fantozzi. Spero che vi piaceranno e vi divertiranno come solo lui sapeva fare.

10 migliori scene dei film Fantozzi

1. La corazzata Potemkin è una “cag..a” pazzesca

Nella ditta di Fantozzi, è arrivato un nuovo manager che è anche un appassionato di cinema, e costringe i suoi dipendenti a vedere alcuni film. In questa scena i lavoratori sono costretti a rinunciare ad Italia Inghilterra per vedere il film “La Corazzata Potemkin“. Quando a Fantozzi gli viene chiesto cosa ne pensa del film la sua opinione diventerà storica: “La Corazzata Potemkin è una cag..a pazzesca”, dirà lui… scaturendo 90 minuti di applausi dalla folla.

2. Il portafortuna al casinò per il conte Semeranza

Il direttore della fabbrica, meglio noto come Duca Conte Semeranza assume Fantozzi in qualità di dipendente portafortuna. Diciamo che Fantozzi ha partecipato ad una lotteria che ha vinto ed attraverso questa vincita ha avuto l’ “onore” di accompagnare il conte a Montecarlo. In una scena il Conte dice a Fantozzi di toccargli il sedere per portargli fortuna e l’impiegato obbedisce. Dopo la nottata sfortunata al casinò, il povero Fantozzi dovrà tornare in città attaccato al treno… nel vero senso della parola. In quasi tutti i film vediamo Fantozzi servire i ricchi e potenti sperando in una sorta di redenzione.

3. La maledetissima Coppa Cobram

La vuoi la bomba! Un tema ricorrente nei film di Fantozzi è il comportamento maniacale dei direttori della “megaditta”. In questo caso, Cobram, è appassionato di ciclismo e decide di organizzare una tappa dove parteciperanno i suoi dipendenti… ed ovviamente non sarà del tutto facile. Fantozzi riesce ancora a sottomettersi ai desideri di quelli più potenti di lui. Ma anche quando riesce a vincere, è sempre costretto a perdere.

4. La figlia di Fantozzi è incinta

La figlia di Fantozzi (interpretata da Plinio Fernando) confessa alla famiglia di essere incinta, quindi la coppia Fantozzi si avvia ad investigare riguardo al suo amante, che è un impiegato postale chiamato Loris Battachi, anche meglio conosciuto come capo ufficio “Pacchi”. Loris è interpretato da Andrea Roncato.

5. La notte di Fantozzi all’Ippopotamo

Una delle scene migliori dei film di Fantozzi ritrae il ragioniere, il suo amico inseparabile Filini ed il geometra Calboni in cerca di trasgressione. Organizzano una serata all’insaputa delle compagne (Fantozzi e Calboni) e decidono di andare all’Ippopotamo, un locale in crisi, ma che Calboni sponsorizza come un paradiso di gnocche. Alla fine il conto del locale dovrà pagarlo Fantozzi, mentre per i taxi il ragioniere dirà a Filini: “Facci Lei”…. l’unico che si divertirà – come sempre – sarà Calboni.

6. Fantozzi nella clinica per dimagrire

La Pina – moglie di Fantozzi – dice al marito di andare in una clinica per dimagrire e lui, per non deluderla, sceglie quella del direttore più severo al mondo. Le persone sono chiuse in gabbie dove pagheranno fior di quattrini per mangiare… di nascosto! Fantozzi verrà tormentato con le “polpette di Bavaria“.

7. A bordo dello yacht di Barambani

Fantozzi e Filini sono nuovamente scelti dai loro capi per fare i servi non pagati. Stavolta il palcoscenico è lo yacht di Barambani.

8. La partita di calcio tra scapoli e ammogliati

Come ogni italiano medio dell’epoca, anche Fantozzi ama il calcio, ma stavolta non lo vedrà davanti alla TV col birrone gelato e rutto libero, ma sarà lui a giocare… e per lui non sarà positivo. Ad accompagnare il match ci sarà la classica nuvola da impiegato e creerà disagi a tutti.

9. Il match di Tennis con la nebbia

Come sempre il narratore è Fantozzi. Abbigliamento di Filini: “Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca.” Ragioniere che fa: “batti, ah no dicevo batti lei”… “ah è congiuntivo”. Sicuramente una delle scene più dei film Fantozzi.

10. Hobby Ciclismo… ragioniere alla bersagliera

Hobby forzato per soddisfare le pretese di un direttore d’azienda con la passione per l’attività fisica. Fantozzi deve lasciare la sua amata auto bianca a casa per andare a lavoro in bici. Dopo la celebre frase “Ragioniere alla bersagliera” volerà il sellino della bici e toh… che male!

Mi auguro che queste scene vi siano piaciute. Anche se le conosco a memoria, riescono sempre a farmi ridere. Che ne dite se congediamo il povero Fantozzi come farebbe lui? Ci provo eh: