Britney Spears assediata dai fan durante la visita al Muro del Pianto

I fan assaltano Britney Spears a Gerusalemme costringendola ad interrompere la visita alla città e l’incontro con il Primo Ministro.

In attesa del chiacchieratissimo concerto di Britney Spears a Tel Aviv, previsto per stasera 3 Luglio 2017, la cantante, per la prima volta in Israele, ha deciso di visitare i luoghi sacri del Paese. Ma l’arrivo della pop star ha creato un tale caos che la Spears ha dovuto modificare i suoi programmi e, stando ad indiscrezioni, anche una visita al Primo Ministro Israeliano.

Già al suo arrivo, Domenica sera, l’hotel nel quale la biondissima icona del pop alloggiava è stato preso d’assalto dai numerosissimi seguaci. Ma è stato durante la visita al Muro del Pianto che la situazione è degenerata al punto di costringere l’artista a cancellare i suoi programmi.

Britney Spears’ arrival in Jerusalem has created chaos forcing her to cancel her meeting with the prime minister pic.twitter.com/m6mEg5Qm1p — ㅤㅤㅤㅤ (@TheGloryBritney) 2 luglio 2017

In centinaia le sono saltati addosso, e lei ha deciso di cancellare tutto. Una grandissima confusione, con centinaia di fan e fotografi che le si accalcavano attorno. Una vera e propria “celebrazione Israeliana”; non era mai successo che cancellasse un’escursione durante quest’ultimo tour. Poteva succedere solo qui.

Ha dichiarato a Ynet una fonte vicina alla cantante.

Cancellato anche l’incontro con il Primo Ministro Netanyahu

Secondo indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, la cantante di “Toxic” avrebbe dovuto incontrare il Primo Ministro Benjamin Netanyahu assieme a pazienti pediatrici malati di cancro. L’Ufficio del Primo Ministro ha in realtà dichiarato che questo meeting non sarebbe mai stato confermato, mentre i bambini sono in seguito stati invitati a partecipare al concerto.

Quello di stasera sarà l’ultimo evento del breve tour mondiale di Britney, che tornerà a Las Vegas per gli ultimi “Britney: Piece of Me” residency shows al Planet Hollywood.