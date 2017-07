Coldplay: Scaletta Concerti a Milano (3 e 4 luglio 2017)

I Coldplay arrivano a Milano per due date indimenticabili, quelle del 3 e del 4 luglio 2017. Ecco la scaletta dei brani che eseguiranno a San Siro

Soltanto due date italiane per i Coldplay, che questa sera e domani si esibiranno a San Siro con migliaia di fan pronti a cantare con loro. Due tappe memorabili del loro “A Head Full of Dreams Tour“, entrambe però nella città di Milano, allo stadio di San Siro.

La scaletta dei concerti dei Coldplay (3 e 4 luglio)

Nella scaletta delle due serate di concerto, non mancheranno i pezzi dell’ultimo lavoro discografico della band, ma anche le canzoni più famose di Chris Martin e compagnia, quelle che da anni restano le più amate dai fan, come “Paradise” oppure “In my place”. Ecco la lista dei brani di queste due sere a Milano:

A head full of dreams Yellow Every Teardrop is a waterfall The scientist Birds Paradise Always in my head Magic Princess of China Everglow Clocks Midnight Charlie Brown Hymn for the weekend Fix you Viva la vida Adventure of a lifetime Kaleidoscope/Warning sign In my place Don’t panic City of Seoul Something just like this A sky full of stars Up&Up

Biglietti dei mezzi pubblici gratis per chi va al concerto dei Coldplay

Una delle grandi novità di queste due giornate di concerto dei Coldplay, è che i possessori di biglietti per il concerto, possono usufruire di corse gratis sui mezzi pubblici di Milano. Tutti i possessori di biglietto del concerto, possono ritirare il biglietto per autobus o metro direttamente ai distrubutori automatici ATM, presenti in tutte le stazioni, accedendo alla funzione “Biglietti con condice PIN/PNR” e poi “Biglietto concerto”. Il titolo di viaggio verrà stampato dopo aver fornitu un codice alfanumerico di 16 cifre che si trova su ognuno dei biglietti del concerto. La ATM, inoltre, intensificherà le corse per e da lo Stadio San Siro, per facilitare gli spostamenti agli spettatori.