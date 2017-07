Fast & Furious: Vin Diesel supporta Michelle Rodriguez

Vin Diesel si schiera accanto a Michelle Rodriguez nella sua decisione dei voler abbandonare la saga di Fast & Furious se non si mostra più rispetto per i ruoli femminili

È di qualche giorno fa la notizia che riguarda la decisione di Michelle Rodriguez di lasciare il franchise di Fast & Furious se non cambia il modo in cui la donna viene mostrata nel film. Non è una novità infatti che le donne, nel famoso film tutto muscoli e motori, vengano mostrate come semplici corpi, con importanza sempre subordinata ai personaggi di sesso maschile.

Vin Diesel in accordo con Michelle Rodriguez: il suo messaggio

La notizia ha sollevato molte voci, da quelle dei fan che sono ormai affezionati alla presenza di Michelle Rodriguez nella saga di Fast & Furious (dove interpreta il ruolo di Letty Ortiz sin dal primo film del 2001), a quelle schierate con i diritti delle donne e della parità dei sessi.

Data l’importanza del messaggio lanciato dalla Rodriguez, non dispiace la risposta di Vin Diesel, partner sul grande schermo e amico nella vita reale di Michelle. Queste le parole di Vin Diesel pubblicate con un post su Instagram:

“Sono molto orgoglioso della saga [di Fast & Furious], ma dobbiamo cercare sempre di puntare più in alto. La sfida è tutto quello che la rende divertente ed emozionante. Questo è anche il motivo per cui la saga ha raggiunto il livello che ha. Siete i migliori fan della storia del cinema, e per questo vi saremo sempre grati”

Il messaggio era accompagnato da una foto di Vin e Michelle, e firmato con “Dom e Letty”, i due personaggi che gli attori interpretano nella storia di Fast & Furious.

Proud of Our saga… but we must try to reach higher each time. The challenge is what makes it fun and exciting. Its also why this saga has reached the level that it has… you have been the best fans in film history and we are forever grateful… Dom and Letty. Un post condiviso da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 30 Giu 2017 alle ore 20:33 PDT

Michelle Rodriguez risponde al messaggio di Vin Diesel

In risposta al messaggio dell’attore protagonista di Fast & Furious, Michelle Rodriguez ha condiviso un altro status, che specifica quanto lei stessa apprezzi l’appoggio e il sostegno del collega:

“Vin, per molti anni sei stato il più grande sostenitore di donne forti. Ho sempre apprezzato questo di te in tutti questi anni e sappi che se condivido qualcosa, non è di te che parlo”

L’attore ha scherzosamente risposto alla precisazione della sua collega con “Ovviamente non è di me che parli”. Solidarietà e amicizia, quindi, che rendono la coppia Diesel- Rodriguez ancora più amabile agli occhi di chi li segue sin dal primo film di Fast & Furious.