Fiorentina: un estate 2017 all’insegna del mercato… in uscita

La Fiorentina rischia di perdere i suoi gioielli. Si preannuncia una stagione difficile?

In questa prima fase di calciomercato, la situazione che preoccupa maggiormente è quella che sta affrontando la Fiorentina. Dopo il comunicato ufficiale diramato dai Della Valle in cui hanno espresso la netta volontà di cedere la società viola, invitando gli imprenditori fiorentini a farsi carico delle sorti sportive della propria squadra del cuore, è iniziato di pari passo il tam tam inerente le possibili cessioni illustri. Il primo nome in uscita è quello di Borja Valero.

Il centrocampista spagnolo è corteggiato dall’Inter e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per sferrare il colpo definitivo. Tale operazione si aggira sugli 8 milioni di euro, con il calciatore pronto a firmare un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Nei giorni scorsi era trapelata una dichiarazione da parte del trentaduenne iberico di una minaccia da parte del club viola, che lo avrebbe intimato di lasciare Firenze altrimenti sarebbe stato relegato in tribuna per l’intera stagione. Tale indiscrezione è stata prontamente smentita sia da Borja Valero che dai vertici dirigenziali della Fiorentina, ma resta il dato di fatto che a breve l’ex Villarreal si accaserà sotto l’ombra della Madonnina, dando vita ad una sua nuova esperienza professionale presso la corte di Luciano Spalletti. Un’altra cessione illustre potrebbe essere quella dell’attaccante croato Nikola Kalinic.

La punta viola è inseguita dal Milan, ma il direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, che nei scorsi giorni ha incontrato a Milano i vertici rossoneri, non è intenzionato ad effettuare sconti, ribadendo l’imprescindibilità di versare 35 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni sportive del numero nove della Fiorentina. Ad oggi il club di via Aldo Rossi non si spinge al di là di un’offerta sui 20 milioni di euro, ma la sensazione che trapela è che nel corso del mese di luglio possa giungere la fumata bianca di tale trattativa. Pronto a dare l’addio a Firenze anche il gioiello di casa Federico Bernardeschi. Il talentuoso numero dieci gigliato è in scadenza nel 2018 e pare non abbia nessuna volontà di rinnovare il contratto. Sulle tracce del trequartista vi è la Juventus pronta a mettere sul piatto 40 milioni di euro più una contropartita tecnica a scelta tra Sturaro e Rincon.

La Fiorentina non demorde e valuta il proprio fuoriclasse non meno di 50 milioni di euro. Nei prossimo 7/10 giorni potrebbe giungere la svolta, tanto attesa, di questa trattativa, con il club bianconero desideroso di imprimere lo sprint decisivo per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri uno dei migliori calciatori italiani presenti nel nostro campionato. Ai nomi sopracitati va aggiunto anche quello di Federico Chiesa, sul quale è piombato prepotentemente l’interesse da parte del Napoli. Un’eventuale cessione del figlio d’arte classe 1997, rischierebbe di creare una voragine incolmabile tra dirigenza e tifosi, in quanto Chiesa rappresenti la base su cui costruire il futuro della Viola. Disfarsi del suo talento, della sua classe, della prospettiva che incarni tale calciatore, significhi mandare in frantumi progetti futuri di rinascita da parte della Fiorentina.

Chiesa sia con la squadra di club che in Under 21 ha dimostrato di possedere tutte le credenziali per imporsi su grandi palcoscenici, rappresentando già una certezza per il calcio di casa nostra. Il suo valore è stato ammirato anche dal Barcellona che per bocca del direttore sportivo, Ariedo Braida, ha chiesto informazioni su di lui. Stefano Pioli spera di non perdere in un colpo solo tutti questi talenti per non dover far fronte ad un’annata che si preannuncia difficile e soprattutto con obiettivi ridimensionati, frutto di un gruppo dirigenziale che vuole vendere dopo i forti dissapori e disaccordi nutriti con la piazza viola.