Game of Thrones: Episodi più lunghi per la stagione 8

Manca davvero poco per il ritorno di Game of Thrones 7, e già si parla della stagione 8: Gli episodi finali saranno più lunghi

Tutti gli appassionati di Game of Thrones possono gioire: le ultime due stagioni avranno meno puntate del solito, come già annunciato da diversi mesi, ma in compenso gli episodi finali saranno più lunghi. Le puntate che chiuderanno la storia, infatti, avranno la durata di un vero e propri film.

Le dichiarazioni alla convention di Nashville: le ultime puntate dureranno di più

La convention che si è svolta negli scorsi giorni a Nashville, non ha portato grandi novità sulla stagione 7, che debutterà a giorni, ma ha dato spazio alle informazioni sulla stagione finale di Game of Thrones. È stata la sound designer Paula Fairfield a dare ai fan questa bellissima notizia legata alla durata degli episodi finali. La Fairfield ha suggerito che, mentre gli episodi della settima stagione avranno la durata classica (a parte alcune puntate di pochi minuti in più e la puntata finale che sarà di 82 minuti) gli episodi della stagione 8 saranno dei veri e propri film.

Quando andranno in onda la stagione 7 e 8?

Per quanto riguarda la stagione 7, manca davvero poco al debutto, che è fissato per la data del 16 luglio 2017. Della stagione 8, invece non si conosce ancora una data precisa, ma vista l’importanza di un capitolo finale che va a chiudere in modo soddisfacente tutte le situazioni che compongono il quadro della serie, è facile supporre che se ne parlerà l’anno prossimo.