Juve: Ecco perché Bernardeschi è il tuo uomo. Il viola è vicinissimo

Si accende il mercato della Juventus. In pole i nomi di Danilo e Bernardeschi

La settimana che si appresta ad entrare vedrà una Juventus particolarmente attiva sul fronte mercato. Dopo l’arrivo ufficiale di Schick e l’addio di Dani Alves, giunto con un anno di anticipo, per il direttore generale Marotta e il direttore sportivo Paratici è tempo di mettere a segno i colpi per puntellare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri al fine di rendere la Vecchia Signora ulteriormente competitiva sia in Italia che in Europa. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, lasciato scoperto dalla partenza dell’ex blaugrana Dani Alves, il nome in cima alla lista delle preferenze è quello di Danilo del Real Madrid.

Nei scorsi giorni vi sono stati i primi contatti tra le due società e l’agente del calciatore, a tal proposito domani è previsto un ulteriore appuntamento a Madrid, per provare ad imprimere lo sprint efficace su tale trattativa. I blancos,al momento, chiedono 25 milioni di euro, mentre i bianconeri sono disposti a metterne sul piatto 15/17 più bonus. Il terzino destro, dopo due anni vissuti all’ombra di Carvajal, vorrebbe giocarsi le sue chance da titolare, anche in vista del mondiale in Russia e il campionato italiano con soprattutto destinazione Juventus, sarebbe una meta a lui gradita. In caso di approdo, sotto l’ombra della Mole, di Danilo, sfumerebbe definitivamente l’idea Douglas Costa, in quanto il difensore brasiliano occupi il secondo ed ultimo slot a disposizione per gli extracomunitari, visto che un posto sia già prenotato da Bentancur.

Nel frattempo, occorre sottolineare, che la trattativa per l’attuale calciatore del Real Madrid non vada affatto ad inficiare qualsiasi tipo di discorso della Juventus con il Milan per quanto riguardi Mattia De Sciglio. Il difensore rossonero non appare intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi, società che per lasciarlo andare via chiede non meno di 15 milioni di euro. I bianconeri attualmente ne hanno offerti 10 e soprattutto vorranno fare leva sulla stima che nutre Allegri nei confronti del calciatore, aspetto che spingerebbe De Sciglio a svestire la casacca del “diavolo” al fine di intraprendere questo nuovo cammino professionale con i campioni d’Italia in carica. Per quanto concerne la trequarti, invece, il sogno del mercato bianconero prende le sembianze di Federico Bernardeschi. Il numero dieci viola in scadenza di contratto, nel 2018, con la Fiorentina non ha nessuna voglia di restare, ragion per cui il pressing da parte del club di corso Galileo Ferraris è sempre più insistente. Nei prossimi 7/10 giorni potrebbe avvenire la tanto attesa fumata bianca in merito a questa trattativa, anche se vi sia da colmare un gap economico tra domanda e offerta.

La società gigliata chiede 50 milioni di euro, senza mostrare alcuna intenzione di effettuare sconti, mentre la Juventus appare intenzionata ad offrirne 40 più una contropartita tecnica riguardante Sturaro o Rincon, con il primo che indubbiamente possieda un valore di mercato ben più elevato rispetto a quello del centrocampista venezuelano. Inoltre, nella serata di venerdì, in occasione di una manifestazione a sostegno dei terremotati di Amatrice, tenutasi a Carrara, Buffon ha espresso parole di stima ed elogio nei confronti di Bernardeschi, suo concittadino tra l’altro, quasi a rappresentare un placet di “benvenuto” per il nuovo gioiello del calcio italiano. Sta per nascere una Juventus che della classe e della compattezza vorrà farne un mantra.

L’aspetto essenziale sarà quello di blindare i suoi punti di forza, con l’aggiunta di elementi in grado di compiere il tanto atteso salto di qualità, soprattutto per quanto riguarda la Champions League, cruccio del club di corso Galileo Ferraris, cruccio che si augurano, ai vertici, di tramutarlo in gioia, a completamento di un percorso che negli ultimi sei anni sia stato alquanto vincente e trionfante.