Ke$ha potrebbe lanciare un nuovo singolo il 7 Luglio

Ke$ha starebbe per lanciare un nuovo singolo, il terzo album è alle porte?

Per la gioia di tutti i suoi fan in trepidante attesa, Ke$ha potrebbe aver rotto il silenzio artistico. Una fan ha infatti condiviso su Twitter uno screenshot dell’app di streaming musicale Anghami, nel quale si legge che l’artista statunitense starebbe per lanciare, il prossimo 7 Luglio, una nuova canzone intitolata “Praying“. La notizia ha subito alimentato la speranza nel cuore dei seguaci dell’artista trentenne, che attendono un nuovo lavoro dal 2012, anno di usicta di “Warrior“.

According to the app ‘Anghami’ kesha is releasing a song about 8 days named “Praying” pic.twitter.com/I7kdLk0r59 — Sam ☁️ (@omgkesharose) 30 giugno 2017

Su GeniusLyrics, inoltre, è già apparsa la pagina della canzone.

La trentenne cantante di “Die Young” non ha tuttavia ancora confermato la notizia del singolo nè tantomeno di una prossima uscita di un nuovo album: “Praying” potrebbe essere semplicemente un antipasto regalato ai fan per permettergli di sopportare un’ancora lunga attesa? La speranza è l’ultima a morire. Intanto speriamo di poter ascoltare, il prossimo Venerdì, questo nuovo pezzo.

Come si dice, stay tuned.