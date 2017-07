Lorde sta già progettando il terzo album

In risposta ad un fan account su twitter, la cantante ha dato qualche anticipazione sul suo prossimo album.

Ad appena due settimane dall’uscita di “Melodrama“, l’artista neozelandese ha annunciato che il suo prossimo album cambierà rotta ed “esplorerà nuovi mondi”.

In risposta al tweet di un fan account che metteva in luce quanto spesso nell’ultima fatica della cantante si riscontrassero riferimenti alla danza (“dancing on the light up floor”, “dancing with the truth”, “dancing in my storm”…), l’artista di “Green Light” ha risposto che questo tema sarà assente nel prossimo album, nonostante al momento le sia molto caro:

wow lol i didn’t realise it was at this level.. needless to say next record will move firmly away from dancing & explore new worlds 🙂 — Lorde (@lorde) 1 luglio 2017

but right now i literally live to dance &i’m so proud to have written my thesis on it this time – it’s religion/therapy/purgatory/heaven — Lorde (@lorde) 1 luglio 2017

“Wow, non mi ero resa conto fosse a questi livelli… niente da dire se non che il prossimo album si allontanerà nettamente dalla danza ed esplorerà nuovi mondi” “Ma al momento vivo letteralmente per ballare e sono molto fiera di essermi focalizzata su questo – è religione/terapia/purgatorio/paradiso.”

Fiera di sé e di tutte le colleghe donne

Precedentemente Lorde aveva espresso il proprio orgoglio per alcuni dei risultati recentemente raggiunti, ad esempio quello di aver suonato in sette nazioni diverse in sette giorni per la prima volta, orgoglio che proviene anche dalla consapevolezza di quanto le cose nell’industria musicale siano sempre più difficili per le artiste donne:

just did seven countries in seven days for the first time. popstar achievement unlocked — Lorde (@lorde) 1 luglio 2017

i care for and respect you all so much. And love u with my whole heart. I’ll always do it for u. — Lorde (@lorde) 1 luglio 2017

La ragazza ha anche riproposto un vecchio post del 2015 nel quale chiedeva di non essere sottostimata: avrebbe proposto un album pazzesco.

Nel 2015, Lorde aveva promesso qualcosa di straordinario

La cantante ha riproposto un vecchio tweet nel quale aveva chiesto di non essere sottovalutata: avrebbe realizzato un album magnifico:

the moment i decided to make a great fuckin record. eat ur heart out https://t.co/1O1E5aRybX — Lorde (@lorde) 1 luglio 2017

Ed ha mantenuto la parola data, dal momento che dopo il successo esplosivo del debut album “Pure Heroine” del 2013, anche “Melodrama” ha in tempo record raggiunto la vetta delle classifiche in America, Australia, Canada e Nuova Zelanda.