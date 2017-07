Wonder Woman: record incassi DC al Box Office USA

Grande successo per la DC Comics che con Wonder Woman batte ogni record di incassi tra tutti i suoi film. Ecco i numeri del Box Office

Dopo aver battuto il record di film con maggior incasso diretto da una donna, i numeri del Box Office degli Stati Uniti ci dicono che “Wonder Woman” è il film targato DC che ha avuto più incassi. Il film di Wonder Woman, ha raggiunto un totale di 334,9 milioni di dollari, nell’ultimo weekend, superando nettamente “Batman V Superman” che era arrivato a 330,35.

Un successo tutto al femminile

Un successo totalmente al femminile quello di “Wonder Woman“. Una delle più grandi super eroine di tutti i tempi, interpretata da una bellissima Gal Gadot, è stata meravigliosamente diretta dalla regista Patty Jenkins. La Jenkins, qualche giorno fa, aveva già battuto un altro importante record, quello di maggior incasso per un film diretto da una donna per i DCEU (Ossia i film post “Uomo d’Acciaio”, e dunque non si tiene conto della trilogia di Nolan che al tempo ha superato il miliardo di incasso con “Il cavaliere oscuro”).

Per quanto riguarda gli incassi nel resto del mondo, “Wonder Woman” è per il momento a 670,69 milioni di dollari. Vedremo se anche qui, il film diretto da Patty Jenkins supererà i 873,26 milioni di Batman V Superman.

Un sequel per Wonder Woman?

I numeri al Box Office e il grande successo che sta avendo in tutto il mondo suggeriscono di sicuro una risposta affermativa, nonostante non ci siano ancora accordi ufficiali. In una recente intervista, però, la regista Patty Jerkins ha parlato di un sicuro sequel della storia di Wonder Woman, con una Diana Prince catapultata nei nostri giorni.

Nonostante la notizia non sia stata ancora ufficializzata, il record di incassi e il grande successo, sia in patria che nel mondo, fa scommettere tutti per un nuovo film DC dedicato alla super eroina.