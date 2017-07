Ed Sheeran abbandona Twitter a causa degli haters

“Continuavo a chiedermi: ‘ma perchè mi odiano tanto?'”

La popolarità di Ed Sheeran è in continua crescita, su questo non ci sono dubbi. Un numero sempre maggiore di fan lo segue e lo adora. Purtroppo, tuttavia, la strada per il successo è lastricata di haters. Il rovescio della medaglia, i “criticoni”, i “leoni da tastiera” che spesso dimenticano che dietro ad un profilo social ci sono persone reali, con sentimenti che possono essere feriti.

A seguito della sua presenza al festival di Glastonbury lo scorso 25 Giugno, il giovane artista inglese ha ricevuto talmente tante critiche (prima accusato di aver cantato in playback, in seguito di non essersi nemmeno meritato un palco tanto importante quale quello del Glasto) sui propri profili social che ha deciso di abbandonarli e non occuparsene più personalmente.

Sheeran ha rivelato al Sun:

Al momento, ho completamente abbandonato Twitter. Non riesco a leggere certe cose. Ci vado e non ci sono altro che persone che dicono cattiverie. Sembra ch Twitter venga utilizzato solo per quello. Un commento può rovinarti la giornata. Ecco perchè me ne sono andato.

Certi messaggi hanno addirittura fatto dubitare il cantante di Halifax del proprio talento:

Ciò che mi f****** la testa erano i tentativi che facevo di cercare di capire per quale motivo certe persone mi odiassero così tanto.

I fan sono ovviamente dispiaciuti per questo fatto, che farà certamente perdere all’artista l’opportunità di un contatto diretto con il suo pubblico.

Uscire dai social per “depurarsi”

Già dopo l’uscita di “X” Sheeran si era preso una pausa di un anno dai social networks, per “depurarsi” dalle cattive vibrazioni di attenzioni un po’ troppo interessate ed opportuniste. Durante Carpool Karaoke con James Corden ha addirittura confidato di essersi sbarazzato anche del telefono:

Ogni mattina mi svegliavo con almeno 50 messaggi, nessuno dei quali era un semplice “Hey, come va?”, erano tipo, “Posso avere questo?” “Mi presteresti quello?”. Inizialmente non mi pesava ma a lungo andare mi hanno quasi prosciugato.

Sheeran non è di certo il primo (e sicuramente non sarà l’ultimo) personaggio del mondo dello spettacolo costretto ad abbandonare il mondo social a causa dei commenti di odio, anche Lili Allen lo scorso Febbraio è temporaneamente scomparsa da Twitter per le stesse motivazioni. La cantante è in seguito tornata sulla piattaforma, speriamo che anche Ed segua il suo esempio.