Game of Thrones: Ned Stark potrebbe essere vivo?

Una suggestiva teoria dei fan spiega come Ned Stark di Game of Thrones potrebbe essere ancora vivo

Manca poco all’inizio della settima stagione di Game of Thrones e le teorie più strane continuano a fioccare su tutto il web. La teoria su Ned Stark, di cui vi parliamo in questo articolo, è stata illustrata dal canale Youtube Fire and Blood, e pare sia condivisa da molte persone.

Ned Stark potrebbe essere ancora vivo: è davvero possibile?

Chiunque ricordi l’ultima puntata della prima stagione di Game of Thrones sa che Ned Stark è morto decapitato da una spada, per volere di Re Joffrey. Niente potrebbe far cambiare idea su questa morte così evidente e tragica. Alcuni però non sono dello stesso parere. Secondo una teoria, portata avanti soprattutto dai fan che hanno letto anche i libri, quello che è morto decapitato sul patibolo non era il vero Ned Stark. Nel libro, infatti, la morte di Ned Stark viene raccontata dal punto di vista di Arya, che non nasconde di vedere suo padre con un aspetto strano. Secondo questa teoria, quindi, non era Ned quello decapitato sul patibolo, ma qualcuno con le sue sembianze.

Jaqen H’ghar , l’uomo senza volto

Il cuore della teoria suggerisce che, insieme a Ned Stark, nelle prigioni di Approdo del Re, ci sia stato rinchiuso anche Jaqen H’gar, l’uomo senza volto. Quest’ultimo, pagato da Varys, ha preso le sembianze di Ned Stark nel momento dell’esecuzione. In molti potrebbero obiettare che l’uomo senza volto può prendere soltanto le sembianze di uomini già morti, ma questo è stato smentito nella stagione 6 quando Jaquen prende le sembianze di Arya, che è viva.

Rimane un interrogativo, anzi più di uno, su quello che sia stato in questo caso il destino di Ned, e del perchè non è intervenuto in nessun modo negli avvenimenti funesti che hanno dilaniato la sua famiglia. Ad ogni modo, la teoria, per quanto suggestiva, non è certa, e ci toccherà aspettare le nuove puntate in onda dal 16 luglio 2017 per scoprire la verità. È innegabile, ad ogni modo, che un ritorno di Sean Bean sarebbe davvero una bella sorpresa!