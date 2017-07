I 20 passatempi preferiti dai più ricchi del mondo

Prima fra tutti la filantropia, seguita da viaggi, passioni e sport.

Alzi la mano chi non ha mai sognato di essere ricco per “poter fare tutto ciò che mi passa per la testa”. Nessuno eh?

Ma vi siete mai chiesti come spendono davvero il proprio tempo libero le persone più ricche del mondo? Un report di Wealth-X, ricerca di mercato focalizzata su individui con conti in banca superiori ai 30 milioni di dollari, sì ed ha individuato i 20 passatempi preferiti dei più ricchi tra i ricchi.

Se vi state immaginando piscine di dollari verdi nelle quali sguazzare alla Paperon de’ Paperoni e hobbies stravaganti siete del tutto fuori strada. L’occupazione più comune tra i facoltosi pare essere infatti la filantropia. Più della metà dei milionari dichiara di votare il proprio tempo libero soprattutto a cause umanitarie. La cosa non stupisce nemmeno tanto se si pensa al riconoscimento che tali gesti di generosità possono portare.

Scendendo nella classifica, pare che i possessori di sostanziosi conti in banca amino dedicarsi soprattutto agli sport (sci, golf, football, caccia…) e alle proprie passioni, prime fra tutte l’arte e i viaggi. Moltissimi anche quelli che si dedicano alla politica.

Nessun bagno nelle monete sonanti, dunque.

Ecco la lista completa dei 20 passatempi preferiti dai milionari individuati da Wealth-X:

20. Sciare – 7.2%

19. Orologi – 7.7%

18. Pescare – 7.8%

17. Gioielleria – 8.1%

16. Caccia – 8.8%

15. Cucina – 10.9%

14. Golf – 11%

13. Eventi culturali – 12.1%

12. Leggere – 12.3%

11. Football/Calcio – 13.1%

10. Collezioni – 14.1%

9. Automobili – 14.5%

8. Salute ed esercizio fisico – 14.8%

9. Barche – 14.9%

6. Vino ed alcoolici – 15.9%

5. Politica – 22.2%

4. Moda – 25.2%

3. Arte – 28.7%

2. Viaggi – 31%

1. Filantropia – 56.3%