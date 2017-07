Katy Perry rilascia il video di “Swish Swish” e seppellisce l’ascia di guerra con Taylor Swift

Katy Perry ha rilasciato un nuovo video ed ha dichiarato di voler cessare le ostilità con la collega Taylor Swift.

Katy Perry ha rilasciato il nuovo lyric video di “Swish Swish“, traccia che vuole essere una risposta all’ormai fin troppo lunga (per la cantante stessa) “faida” con la collega Taylor Swift: a quanto pare la Perry vuole seppellire l’ascia di guerra.

In un recente livestream per promuovere il nuovo album “Witness“, la cantante californiana ha dichiarato ad Arianna Huffington di voler cessare le ostilità con la bionda hit-maker di “Shake It Off”:

Sono pronta a lasciar andare. Assolutamente, al 100%. La perdono e mi dispiace a mia volta per ciò che ho fatto, spero sia lo stesso per lei e credo che sia…credo che sia ormai tempo, ecco.

Ci sono pesci più grossi da friggere e problemi più grandi nel mondo. Le voglio bene e le auguro il meglio, penso sia una cantautrice fantastica.



La hit-maker di “I Kissed a Girl” ha inoltre aggiunto che una pace tra lei e la sua nemica storica potrebbe lanciare un bel messaggio anche al di fuori dell’ambiente musicale:

Penso che se io e lei riuscissimo a diventare un esempio di due donne forti che si uniscono a dispetto delle loro differenze, il Mondo intero potrebbe seguirci, pensando “Sì, allora possiamo farcela!”

Nell’attesa di sapere se sia veramente la volta buona per una riappacificazione tra le due pop star, potete gustarvi il lyric video di “Swish Swish” qua sotto. Diretto da Dario Vetere e David Campbell a Salvador, in Brasile, il video vede la collaborazione del gruppo Fit Dance e della hit-maker Brasiliana famosa negli anni ’80 Gretchen: