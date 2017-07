SNES Mini Nintendo, preordini limitati: una sola Console a persona

I preordini della SNES Mini Nintendo sono stati limitati, se ne potrà comprare solo una a persona

Ad inizio di questo mese, la Nintendo ha annunciato l’uscita della sua SNES Mini, una Console retrò che ricorda i modelli di una volta. Gli ordini su Amazon e su altri negozi on-line sono stati così tanti, che si è deciso di limitarli con una sola console a persona.

Preordini limitati: la lettera di Amazon

Anche chi aveva già fatto l’acquisto in preordine, prendendo più di un pezzo della SNES Mini Nintendo, si è visto recapitare nella propria casella di posta elettronica un messaggio con oggetto: “modifica della disponibilità di questo articolo”. In sostanza, chi aveva pre-ordinato più pezzi della SNES Mini Nintendo, si è visto ridurre l’ordine ad un solo pezzo. Nel testo della e-mail ricevuta si può leggere infine: “Capiamo che questo non è quello che ti aspettavi, quando hai fatto l’ordine, e ci scusiamo per l’inconveniente”.

Perché gli ordini sono stati limitati?

Uno dei motivi è quello legato al commercio di seconda mano. Molte delle persone che avevano pre-ordinato più pezzi della SNES Mini Nintendo, stavano già contrattando con altri utenti e acquirenti per poterla rivendere al triplo del prezzo. La SNES Mini, infatti, siccome sarà prodotta per un periodo di tempo limitato, vedrà di sicuro crescere il proprio prezzo di mercato, così come il suo valore. Limitando gli ordini ad un solo pezzo a persona, si limita anche la possibilità che qualcuno di accaparri diversi pezzi di quello che, fra poco tempo, sarà già diventato un pezzo raro e introvabile.

Quando sarà disponibile la SNES Mini Nintendo?

La SNES Mini sarà disponibile in tutta Europa dal 29 settembre 2017 al prezzo di 79,99 euro. La microconsole include ben 21 giochi preinstallati: Super Mario World, Super Metroid, Super Castlevania IV, Contra III The Alien Wars, Super Mario Kart e il gioco inedito Star Fox 2.