Wind Summer Festival: Scaletta e Ospiti (4 luglio 2017)

Quattro serate per il Wind Summer Festival, la prima delle quali questa sera andrà in onda su Canale 5

Un appuntamento imperdibile per l’estate per per la musica italiana e internazionale. Il Wind Summer Festival anche quest’anno è tornato con serate live in Piazza del Popolo a Roma, registrate negli ultimi giorni di giugno e mandate in onda in quattro diversi appuntamenti su Canale 5. Il primo appuntamento è questa sera. Vediamo insieme gli ospiti che si esibiranno sul palco e la scaletta dei brani che avremo modo di ascoltare.

Gli ospiti della prima serata del Wind Summer Festival

Questa sera, 4 luglio 2017, va in onda la prima serata del Wind Summer Festival, che ci farà cantare e divertire con numerosi ospiti, italiani ed internazionali. I cantanti che potremo vedere questa sera su Canale 5 sono: Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Gianna Nannini, Giorgia, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, Paola Turci, Giusy Ferreri, The Giornalisti, Cristina D’Avena, Benji & Fede e Annalisa, Fabio Rovazzi, Nina Zilli, Riki, Alex Britti, Fabrizio Moro, Gabry Ponte con Favji e Giulia Penna e infine i Tiromancino. Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, invece, saranno presenti LP, Jax Jones e Ofenbach.

La scaletta dei brani di questa sera

Ecco la scaletta dei brani che potremo ascoltare questa sera, nella prima serata dedicata al Wind Summer Festival:

Elisa – Gli ostacoli del cuore Fiorella Mannoia – Siamo ancora qui Francesco Renga – Nuova luce Gianna Nannini – Io J-Ax & Fedez – Senza pagare Max Pezzali – Le canzoni alla radio Nek e J-Ax – Freud LP – Strange Fax Jones e Raye – You don’t know me Ofenbach – Be mine Giusy Ferreri – Partiti adesso Thegiornalisti – Riccione Benji & Fede e Annalisa – Tutto per una ragione Fabio Rovazzi – Volare Nina Zilli – Mi hai fatto fare tardi Riki – Polaroid Fabrizio Moro – Andiamo Gabry Ponte e Danti – Tu sei Tiromancino – Dove tutto è a metà I Desideri – Uagliò Amara – Grazie

L’evento sarà condotto da Alessia Marcuzzi, Daniele Battaglia dj di Radio 105, e la Iena Nicolò De Devitiis. Le altre tre serate del Wind Summer Festival andranno in onda, sempre su Canale 5, nei giorni 11 luglio, 18 luglio e 25 luglio.