“4:44” di JAY-Z è disco di platino a pochi giorni dall’uscita

Il nuovo album di JAY-Z “4:44” certificato disco di platino in meno di una settimana.

Non è uscito da nemmeno una settimana,”4:44“, il tredicesimo album del rapper JAY-Z, eppure gli sono bastati una manciata di giorni per diventare disco di platino.

Niente di sorprendente, se si considera che JAY-Z può pregiarsi di essere l’artista col maggior numero di dischi di platino in assoluto nella scena hip-hop (superano la decina anche senza contare quelli derivanti da collaborazioni con altri artisti quali ad esempio Kanye West).

Ciò che rende questo traguardo particolarmente degno di nota, tuttavia, è il fatto che lo status di disco di platino è stato raggiunto da “4:44” senza nemmeno contare le vendite dei dischi fisici, dal momento che l’album è stato realizzato come esclusiva streaming. Cosa ancora più straordinaria, l’impressionante numero di almeno 1.5 miliardi (!) di ascolti è avvenuto esclusivamente sulla piattaforma TIDAL dell’artista, unica nella quale “4:44” è stato reso disponibile e, inizialmente, soltanto dagli utenti Sprint (adesso per tutti gli iscritti).

Non è la prima volta che la piattaforma fondata da JAY-Z permette ad un album di diventare di platino in così poco tempo: già “ANTI” di Rihanna aveva raggiunto tale status, all’uscita, in meno di 24 ore, nonostante Billboard abbia in seguito declassato l’opera in quanto gratuita.