Audio e Testo di Ni Tu Ni Yo, la nuova canzone di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha pubblicato Ni Tu Ni Yo… e purtroppo non è granché!

Jennifer Lopez ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo “Ni Tu Ni Yo“, che apparirà sul suo prossimo e nono album in studio, in lingua spagnola. Forse la cara cantante avrebbe fatto meglio a temporeggiare e rilasciare una canzone degna del suo nome. Neanche la presenza del duo cubano Gente de Zona salva il brano. “Ni Tu Ni Yo” è un pezzo sbagliato sotto in ogni aspetto.

La voce di Jennifer sembra astratta con la produzione in questa versione ufficiale. Il testo di Ni Tu Ni Yo – che trovate qui sotto – è molto disordinato e non nasconde alcun tema sensato. Il sound è una fusione tra reggaeton e salsa latina… ma non colpisce, non entra in testa nemmeno dopo qualche ascolto. I momenti ripetitivi di Ni tu ni yo sono l’unica nota non dolente di tutto il lavoro musicale, ma forse perché si tratta dell’unica parte che l’utente potrebbe ricordarsi… e ci credo, la ripete in continuazione!

Il nuovo singolo di Jennifer Lopez non sembra destinato a diventare una hit, e solo un miracolo potrebbe cambiare le sorti del brano. In attesa del video possiamo affermare con certezza, che si tratta di uno dei peggiori brani di Jennifer Lopez, se non il peggiore in assoluto. Se volete, potete ascoltarlo qui sotto e farci sapere cosa ne pensate. Ancora più sotto, trovate il testo.

Testo di Ni Tu Ni Yo by Jennifer Lopez

Wo-oh!

Gente de Zona

(Lo mejor que suena ahora)

J.LO!

Como en la vida, el amor es así

Nace de la nada y se convierte en todo

Nunca imaginé enamorarme así

No tenías previsto sentir amor

El amor es así

Inspirador, cautivador

Conmovedor, provocador

Y a veces tentación

El amor es así

Controlador, es dictador

Emocionante, apasionante

Depredador

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nada de lo que hagamos ahora es inmoral

Porque Cupido ya flechó

Si el amor es inmortal

Entonces la inmortalidad nos eligió

Tus labios son agua pura

Y mi cama refleja el Kamasutra

Me gusta mi cama

Pero prefiero la tuya

El amor es así

Inspirador, cautivador

Conmovedor, provocador

Y a veces tentación

El amor es así

Controlador, es dictador

Emocionante, apasionante

Depredador

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Que sea lo que Dios quiera

Yo quiero vivir contigo

Lo hacemos a tu manera

Porque a mi me da lo mismo

Que sea lo que Dios quiera

Yo quiero vivir contigo

Lo hacemos a tu manera

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

(Gente de Zona!)

Que sea lo que Dios quiera (Yo te lo dije)

Lo hacemos a tu manera

Que sea lo que Dios quiera (Lo mejor que suena ahora)

Lo hacemos a tu manera (De Cuba)