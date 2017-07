Box Office: Spider-Man Homecoming potrebbe incassare 100 milioni al debutto

Spider-Man Homecoming – immagine dal terzo trailer.

Spider-Man: Homecoming potrebbe incassare 100 milioni di dollari al debutto

“Spider-Man: Homecoming” di Sony e Marvel Studios, presentato da Columbia Pictures, sarà il paperone del weekend. Sembra che potrebbe incassare tra gli 85 e 110 milioni di dollari durante il suo weekend di apertura, secondo quanto riferito dalle persone che si occupano del monitoraggio del settore.

Dovrebbe essere un lancio importante per la terza iterazione del personaggio negli ultimi 15 anni. Questa volta il personaggio di Peter Parker è un ragazzo che frequenta il liceo. La frase precedente non è del tutto casuale. E’ importante perché significa che il film è più familiare e fedele al fumetto rispetto alle versioni precedenti del personaggio ed alla maggior parte degli altri film di supereroi, per non parlare dei blockbusters in generale. Tom Holland convince con quella tuta, dopo aver interpretato il personaggio nel film “Capitan America: Civil War“.

In “Homecoming”, il personaggio di Holland si sforza di diventare un degno membro degli Avengers, sotto la guida scettica di Tony Stark. Michael Keaton interpreta il cattivo nel film, Vulture, e ci sarà anche Zendaya come Michelle Jones (“MJ”), compagna di classe di Parker.

Le prime recensioni di “Homecoming” sono andate bene, ed attualmente la pellicola detiene un punteggio di 92% su Rotten Tomatoes. Il film ha inoltre conquistato i social media nelle ultime settimane, soprattutto anche grazie ad una strategia di marketing coerente ed efficace.

I film su Spider-Man hanno ottenuto sempre grandi traguardi nel botteghino. Nel 2007, “Spider-Man 3” ha generato la più grande apertura tra i film moderni, incassando 151 milioni di dollari. Quando Andrew Garfield ha assunto il ruolo, il film ha perso un po’ di fascino: “The Amazing Spider-Man” ha debuttato con 62 milioni di dollari nel 2012, ma poi il suo sequel ha guadagnato 91,6 milioni dollari due anni dopo.

“Homecoming” è l’unico grande rilascio di questo fine settimana. “Cattivissimo Me 3”, “Baby Driver”, “Transformers: L’ultimo cavaliere” e “Wonder Woman” dovrebbero essere gli altri titoli al vertice delle classifiche del box office del weekend.