Halsey critica Demi Lovato ma poi elimina i messaggi su Twitter

La cantante Halsey deve aver cambiato idea… ma perché le due non vanno d’accordo?

Dopo un disaccordo avvenuto a giugno, Halsey ha nuovamente criticato la collega Demi Lovato in una serie di tweets che successivamente sono stati cancellati.

Halsey ha iniziato il suo thread citando Lovato in un tweet che criticava una canzone di Demi.

In pratica Halsey ha criticato Lovato per la sua canzone “Cool For The Summer” ed il fatto che alcune stelle pop femminili presentano in malo modo le relazioni omosessuali nei loro testi.

La cantante perturbata ha poi concentrato la sua attenzione sui media, criticandoli per il fatto di aver spinto questo tema femminile.

Halsey ha preso di mira un tweet di iHeartRadio che ha suggerito che lei e Demi Lovato erano “sulla stessa squadra”. La cantante ha risposto chiamando i titoli “carta straccia” e dicendo che le sue critiche non erano dirette a Lovato ma alla bifobia.

Vedi i tweet in cui Halsey critica Demi Lovato… che ora sono stati eliminati:

Deleted tweets w quoted tweets pic.twitter.com/iGKUAcgnuv — Halsey Updates🖤 (@HalseyUpdateCA) 3 luglio 2017

Halsey ha anche criticato Iggy Azalea in una recente intervista, definendo la rapper australiana una persona stupida per il fatto di ignorare totalmente la cultura black.

Il secondo album di Halsey ‘Hopeless Fountain Kingdom‘ ha recentemente debuttato in posizione numero uno nella classifica degli Stati Uniti “Billboard 200”, un dato per nulla negativo.