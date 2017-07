Nel video di Chinatown, Liam Gallagher onora le vittime di Manchester

Nel video di “Chinatown”, Liam Gallagher passeggia vicino ad un muro che onora le vittime di Manchester

Liam Gallagher presenta il suo video musicale per Chinatown. Si tratta del secondo singolo estratto dall’album di debutto da solista di Liam, che si chiama “As You Were”

Liam Gallagher ha condiviso il video prodotto dalla Lightening Films per il suo nuovo singolo ‘Chinatown’ qualche ora fa.

La traccia è la nuova canzone del frontman degli Oasis, inclusa – come dicevo in precedenza – nel suo prossimo album di debutto come solista intitolato “As You Were“, che sarà pubblicato il 6 ottobre 2017. Chinatown è il follow-up del singolo “Wall Of Glass“.

Questa nuova clip ci mostra Gallagher mentre vaga per le strade di Londra. Ad un certo punto, si trova vicino ad un muro che onora le vittime del recente attacco terroristico di Manchester.

Guardate qui sotto il video musicale di Chinatown:

Liam rilascerà il suo album un mese prima di suo fratello Noel, che invece sceglierà novembre per pubblicare il suo prossimo album con i Birds High Flying, il gruppo fondato da Noel nel 2010 dopo lo scioglimento degli Oasis.

Nonostante la divisione degli Oasis nel 2009, da allora sono circolate molte voci riguardo ad una possibile reunion. Liam ha recentemente affermato che avrebbe preferito tornare negli Oasis che intraprendere una carriera da solista.

“Sì, lo avrei preferito. Voglio dire, preferisco stare in una band”, ha detto a Radio X. “Ma questo non sta succedendo, quindi non posso stare a casa a girarmi i pollici, sai cosa intendo, giusto?”

Beh, sarebbe bello rivedere insieme gli Oasis. Se invece vuoi leggere il testo di Chinatown… clicca qui.