Album Rainbow di Kesha (Tracklist e Cover con Kesha nuda)

Questa è la copertina dell’album “Rainbow” di Kesha, che uscirà l’11 agosto

Kesha non solo ha presentato oggi il suo nuovo singolo “Praying” ma ha voluto omaggiarci di un altro dono. Di cosa sto parlando? Del titolo, della data di uscita e cover del suo terzo album in studio.

Il follow-up di “Warrior” sarà intitolato “Rainbow“, e sarà pubblicato l’11 agosto 2017. La foto che vedete sopra è la cover ufficiale dell’album, e sì, Kesha è nuda, il che non guasta, soprattutto per noi maschietti.

“Rainbow“, a proposito, verrà rilasciato tramite RCA e Kemosabe Records, la stessa etichetta di cui faceva parte Dr. Luke, che però è stato rimosso dall’incarico di amministratore delegato dalla label di proprietà Sony, che ha scelto Kesha tra i due.

Qui sotto trovate anche la tracklist ufficiale di Rainbow, che è composta da 14 canzoni.

Album Rainbow di Kesha (Tracklist):

01 – Bastards

02 – Let ‘Em Talk (feat. Eagles of Death Metal)

03 – Woman (feat. The Dap-Kings Horns)

04 – Hymn

05 – Praying

06 – Learn to Let Go

07 – Finding You

08 – Rainbow

09 – Hunt You Down

10 – Boogie Feet (feat. Eagles of Death Metal)

11 – Boots

12 – Old Flames (Can’t Hold a Candle to You) (feat. Dolly Parton)

13 – Godzilla

14 – Spaceship

All’inizio si parlava di molte più canzoni ma forse si è scelto di non inserirle tutte in questo progetto musicale. Ci saranno poche collaborazioni ma buone, tipo quelle con Eagles of Death Metal. Dopo aver ascoltato la traccia numero 5 Praying non vediamo l’ora di sentire le altre. Sarà questo l’album dell’estate 2017?