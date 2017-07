La cover di Sorry Not Sorry con una Demi Lovato super sexy

Demi Lovato ha condiviso la cover di Sorry Not Sorry

Se la scorsa notte Demi Lovato ha rivelato la data di uscita e un breve teaser con lo strumentale del suo prossimo singolo “Sorry not Sorry“, oggi la cantante ha condiviso la cover ed un video di anteprima più lungo che ci fa ascoltare qualcosa in più sempre di Sorry Not Sorry. La piattaforma usata è ancora una volta Instagram.

Nella cover del singolo vediamo Demi in versione top. E’ nuda in una piscina e tiene tra le mani un pallone. La canzone sembra un brano synth pop, ma per ora sappiamo poco altro… quindi diventa difficile fare una valutazione. C’è da dire però che il sound non sembra affatto sgradevole.

Sorry not Sorry è una canzone che Demi dedicherà alle persone che non ama e che non la amano – c’è anche Halsey tra queste? – ed uscirà l’11 luglio 2017.

Qui sotto lo snippet condiviso da Demi tramite Instagram: