Frozen 2: partite le nuove Registrazioni Audio

Il più grande successo della Disney degli ultimi anni è sicuramente Frozen, che ora con il 2 si prepara a far partire la nuove registrazioni audio

Dopo l’uscita del film nel 2013, il successo di Fronzen è esploso, tanto da diventare il film di maggior successo della Disney. Il segreto è stato, probabilmente, quello di riuscire a coniugare la tradizione delle storie di principesse, con una visione moderna, che non vede più il matrimonio come meta, ma la riconciliazione tra due sorelle. Elsa e Anna, quindi, sono le vere eroine moderne, capaci di riavvicinarsi dopo aver avuto una storia complessa e momenti difficili. Grande successo ha ricevuto anche la colonna sonora “Let it Go”, vincendo il premio Oscar nel 2014.

Frozen 2, via alle registrazioni audio

La notiza ci arriva direttamente dall’attore Jonathan Groff, che nel film d’animazione da voce al personaggio di Kristoff. In questi ultimi giorni l’attore è stato covocato per iniziare le registrazioni audio del suo personaggio Kristoff. L’entusiasmo è tanto, come il piacere di lavorare con un grupo affiatato: queste le parole di Groff.

“Proprio ieri ho ricevuto un’email in cui mi veniva detto che sarei dovuto andare in studio tra un paio di settimane (o forse era un mese?)… Stanno entrando nella fase “calda” della registrazione, cosa di cui sono molto entusiasta. Non so ancora nulla a parte il fatto che sto per registrare una parte del film. Sono semplicemente contento di farne parte. Di far parte di questo gruppo, con i registi Jennifer Lee, Chris Buck e con gli sceneggiatori, non vedo l’ora di ritrovarmi con loro. Loro quattro sono un team eccezionale e li adoro”

Quando uscirà Frozen 2?

Il sequel del tanto amato Frozen 2 sarà nelle sale entro la fine del 2019. C’è ancora tanto lavoro da fare, dunque, ma la preparazione prosegue. Grandi e piccini attendono con ansia questo importante momento. Ma cosa c’è da aspettarsi da Frozen 2, sarà bello come l’1? Noi speriamo di sì…