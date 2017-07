Lady Gaga supporta Ed Sheeran: il suo messaggio su Instagram

Dopo la recente notizia dell’abbandono di Twitter da parte del cantautore inglese Ed Sheeran, Lady Gaga si schiera al suo fianco contro gli haters

Pochi giorni fa una notizia ha lasciato sorpresi tutti gli utenti dei social: Ed Sheeran ha chiuso il suo profilo Twitter in seguito ad una pioggia di insulti, anche molto pesanti, arrivati da numerosi haters e troll. Pare che la maggior parte delle persone che hanno offeso il povero Ed, fossero fan della molto amata Lady Gaga. Nelle ultime ore proprio Lady Gaga si è per questo sentita in dovere di dire la sua, e di supportare il suo collega Ed per un utilizzo intelligente del web e dei social.

Il post che ha scatenato la bufera

Tutta la storia ha preso il via dopo il presunto post di Ed che, a detta di molti, era stato scritto contro Lady Gaga. Nel messaggio in questione Ed Sheeran dichiarava:

“Non voglio fare il Superbowl anni dopo il mio più grande disco per dimostrare a tutti che sono ancora rilevante”

I fan di Lady Gaga hanno letto in questa dichiarazione, un attacco sfrontato alla loro beniamina, e hanni iniziato a tempestare il profilo di Ed Sheeran con offese e minacce. La situazione è presrto degenerata, tanto da spingere il cantautore a chiudere il suo profilo.

Il messaggio di supporto di Lady Gaga

Lady Gaga, sentendosi in qualche modo coinvolta in questa brutta faccenda, ha scritto un lungo messaggio di supporto ad Ed Sheeran, accompagnato da una foto di loro due insieme. La pop star ha sottolineato quanto sia importante usare i social in modo costruttivo e positivo, invece che in modo meschino ed ignorante. Questo il messaggio di Lady Gaga:

“Che artista incredibilmente talentuoso. Io adoro Ed. Merita tutto il nostro amore e rispetto come tutti gli altri esseri umani. Spero che la comunità virtuale possa essere più gentile e di supporto, non piena di odio e cattiverie. Non c’è ragione di demolire un artista solo perché è all’apice del successo. Bisogna lavorare più duramente per essere più gentili con tutti. Questo dovrebbe essere il primo compito verso l’umanità”