Mousse Ricotta e Fragole, il dessert ideale per l’estate

Camperei di solo gelato per tutta l’estate. Ma a dire il vero credo che mi stuferei ancor prima che mi esploda il fegato. Così ho cercato valide alternative, altrettanto fresche, dolci e gustose e soprattutto abbastanza light. Ecco quindi che ho pensato ad una mousse facilissima da preparare e che contiene pochissimi ingredienti: ricotta di capra, fragole e limone.

Mousse ricotta e fragole

Ingredienti per 2 persone:

150 gr di fragole

150 gr di ricotta di capra o vaccina

2 cucchiai di latte di cocco

Il succo di 1/2 limone

2 o 3 cucchiai di fruttosio o xilitolo

Lavate le fragole e poi tagliatele. Riponetele in una ciotola, con il succo di limone – o se preferite uno di lime – mescolato all’acqua di rose e poi coprite il composto con 1 cucchiaio di fruttosio. Mescolate ancora e fate riposare la vostra miscela in frigorifero per almeno un’ora.

Lavorate ora la ricotta con il fruttosio rimanente e il latte di cocco. Se necessario, aggiungete altro latte per fare in modo che la ricotta risulti morbida. Ponete sul fondo di due coppette le fragole con il loro succo e versate la ricotta. Secondo il vostro gusto, decorate la mousse con le fragole o altra frutta, zenzero fresco grattugiato e qualche foglia di menta fresca.

Ecco il risultato della nostra mousse di ricotta e fragole: