Amazon Prime Day 2017: quando inizia e quali offerte non farsi sfuggire?

Torna per il terzo anno consecutivo l’Amazon Prime Day, 30 ore di incredibili sconti ed offerte lampo su centinaia di prodotti. Ecco la data di inizio e le offerte da prendere al volo

La prima edizione dell’Amazon Prime Day fu quella del 2015, pensata per festeggiare, insieme a tutti gli utenti iscritti al servizio “Prime”, l’anniversario dei 2o anni. L’evento riscosse così tanto successo, da superare in numero anche le vendite del Black Friday. Per questo motivo Amazon ha pensato di ripetere la cosa, sia l’anno scorso, sia quest’anno.

Amazon Prime Day 2017: ecco quando inizia

Per l’edizione 2017 dell’Amazon Prime Day, si è pensato di ampliare le ore dell’evento, da 24 a 30 ore. Quattro ore in più di grandi sconti e offerte imperdibili su centinaia di prodotti. Quest’anno l’Amazon Prime Day inizierà il 10 luglio 2017 alle ore 18:00 e si concluderà alla mezzanotte del giorno successivo. Le offerte dell’Amazon Prime Day saranno disponibili in 13 Paesi del mondo, Italia compresa.

Come poter usufruire di sconti e offerte?

Gli sconti e le offerte lampo sono a disposizione di tutti gli utenti iscritti a Prime. Per chi non è iscritto, nessuna paura, Amazon permette l’accesso alle offerte anche agli utenti che si iscrivono al servizio Prime il giorno stesso. Un ottimo modo anche per incentivare le iscrizioni al servizio che, ricordiamo, costa circa 20 euro all’anno. Un costo assolutamente conveniente, per poter usufruire del servizio e delle giornate di offerte come questa dell’Amazon Prime Day.

Le offerte da non perdere

Per poter facilitare gli acquisti nell’Amazon Prime Day, quest’anno i numerosi prodotti in offerta saranon divisi in categorie e temi. Ad esempio ci saranno sezioni dedicate agli appassionati di tecnologia, altre agli esperti di bricoalage e così via. Altre interessanti offerte saranno riservate a chi possiede il Kindle, l’ eReader di Amazon, che riceveranno un eBook in omaggio (da scegliere tra 11 titoli); oppure chi guarderà una serie tv su Prime Video riceverà in regalo 5 euro da spendere sulla piattaforma. Buon Amazon Prime Day a tutti!