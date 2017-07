Avengers: Infinity War, un nuovo cattivo dalle foto sul set

Nuove foto dal set di “Avengers: Infinity War” rivelano la presenza di un nuovo cattivo. Vediamo di chi si tratta

Sappiamo da tempo che il cattivo dei cattivi in “Avengers: Infinity War” è Thanos, interpretato da Josh Brolin, ma adesso nuove foto rubate dal set ci rivelano la presenza di un altro cattivo. Le foto in questione rivelano che sul set del film di Anthony e Joe Russo è presente anche il personaggio di Ebony Maw.

Cosa mostrano le foto del set?

Le foto mostrano un uomo con la tuta per la motion-capture che combatte con il Doctor Strange, interpretato dall’attore Benedict Cumberbatch. L’uomo in tuta per la motion-capture ha una scritta sulla spalla che coincide con “EB-MAW”.

Ebony Maw è un manipolatore di menti, e riesce a controllare il pensiero altrui senza che nessuno se ne accorga. Una scoperta davvero interessante, questa mostrata dalle foto, che di sicuro interessserà e gaserà tutti i fan che aspettano con ansia l’uscita del film “Avengers: Infinity War”.



Altre notizie trapelate dalle foto del set

Le informazioni carpite dalle foto del set non finiscono qui. L’immagine dell’attore in tuta da motion-capture suggerisce anche un nuovo indizio, che riguarda nel particolare la Gemma del Tempo. Questa, come si sa, è posseduta dal Doctor Strange, che la porta sul petto. Nella foto in questione, il cattivo sembra voler sottrarre proprio la Gemma del Tempo. Viene dunque da chiedersi: Ebony Maw s’impossesserà di una delle Gemme?

Ad ogni modo, per il momento, sono solo supposizioni. Per poter vedere il film ed essere certi di come si svolgeranno i fatti, bisognerà aspettare la prossima primavera, quando il film uscirà nelle sale.